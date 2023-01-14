- 14 Oca 2023 - 11:58

Mustafa Sandal’ın Eşi Melis Sütşurup Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Mustafa Sandal İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…

Türkiye’nin en önemli sanatçılarından birisi olarak gösterilen ünlü Şarkıcı Mustafa Sandal, son dönemlerde özel hayatı ile gündemden düşmemeye devam ediyor. 90’lı yıllarda seslendirmiş olduğu şarkıları ile hafızalara kazınan ve o günden bu yana pop müzik sektöründe adından söz ettirmeyi başaran Sandal, kendisinden yaşça oldukça küçük olan eşi Melis Sütşurup ile adeta düşman çatlatıyor. İşte Ayrıntılar...

2008 yılında Boşnak kökenli Sırp şarkıcı Emina Jahoviç ile nikah masasına oturan ve bu evliliğinden de iki çocuk sahibi olan Mustafa Sandal, 2018 yılında sürpriz bir açıklama yaparak 10 yıllık eşi ile yollarını ayırmaya karar verdiklerini belirtti. Bu açıklama Sandal’ın hayranlarını şaşkına çevirirken Sandal’ın aynı yıl içerisinde Melis Sütşurup ile bir aşka yelken açması magazin gündemine bomba gibi oturdu.

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14 Oca 2023 - 11:58 - Magazin

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