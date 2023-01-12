Mustafa Sandal’ın Eşi Melis Sütşurup Kimdir? Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal Arasındaki Yaş Farkı Şok Etti! Meğer…
Türkiye’nin en önemli sanatçılarından birisi olarak gösterilen ünlü Şarkıcı Mustafa Sandal, son dönemlerde özel hayatı ile gündemden düşmemeye devam ediyor. 90’lı yıllarda seslendirmiş olduğu şarkıları ile hafızalara kazınan ve o günden bu yana pop müzik sektöründe adından söz ettirmeyi başaran Sandal, kendisinden yaşça oldukça küçük olan eşi Melis Sütşurup ile adeta düşman çatlatıyor. İşte Ayrıntılar...
2008 yılında Boşnak kökenli Sırp şarkıcı Emina Jahoviç ile nikah masasına oturan ve bu evliliğinden de iki çocuk sahibi olan Mustafa Sandal, 2018 yılında sürpriz bir açıklama yaparak 10 yıllık eşi ile yollarını ayırmaya karar verdiklerini belirtti. Bu açıklama Sandal’ın hayranlarını şaşkına çevirirken Sandal’ın aynı yıl içerisinde Melis Sütşurup ile bir aşka yelken açması magazin gündemine bomba gibi oturdu.
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12 Oca 2023 - 11:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.