- 12 Oca 2023 - 11:10 G: 12 Oca 2023 - 11:11

Mustafa Sandal’ın Eşi Melis Sütşurup Kimdir? Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal Arasındaki Yaş Farkı Şok Etti! Meğer…

Türkiye’nin en önemli sanatçılarından birisi olarak gösterilen ünlü Şarkıcı Mustafa Sandal, son dönemlerde özel hayatı ile gündemden düşmemeye devam ediyor. 90’lı yıllarda seslendirmiş olduğu şarkıları ile hafızalara kazınan ve o günden bu yana pop müzik sektöründe adından söz ettirmeyi başaran Sandal, kendisinden yaşça oldukça küçük olan eşi Melis Sütşurup ile adeta düşman çatlatıyor. İşte Ayrıntılar...

2008 yılında Boşnak kökenli Sırp şarkıcı Emina Jahoviç ile nikah masasına oturan ve bu evliliğinden de iki çocuk sahibi olan Mustafa Sandal, 2018 yılında sürpriz bir açıklama yaparak 10 yıllık eşi ile yollarını ayırmaya karar verdiklerini belirtti. Bu açıklama Sandal’ın hayranlarını şaşkına çevirirken Sandal’ın aynı yıl içerisinde Melis Sütşurup ile bir aşka yelken açması magazin gündemine bomba gibi oturdu.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz… 

12 Oca 2023 - 11:10 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Alperen Duymaz Kimdir? Melisa Aslı Pamuk’la Birbirlerine Girmişlerdi… Alperen Duymaz Kaç Yaşındadır, Nerelidir? mask
Alperen Duymaz Kimdir? Melisa Aslı Pamuk’la Birbirlerine Girmişlerdi… Alperen Duymaz Kaç Yaşındadır, Nerelidir?
Hande Erçel’in Otel Macerası Patlak Verdi! “Çapkın” Sevgilisiyle Öyle Bir Şey Yapmış Ki… mask
Hande Erçel’in Otel Macerası Patlak Verdi! “Çapkın” Sevgilisiyle Öyle Bir Şey Yapmış Ki…
Kısmetse Olur Tolga Yarışmadan Gönderildi! Aybüke Harap Olacak; Kafasını Duvarlara Vuracak… Neler Oluyor? mask
Kısmetse Olur Tolga Yarışmadan Gönderildi! Aybüke Harap Olacak; Kafasını Duvarlara Vuracak… Neler Oluyor?
Kısmetse Olur Aybüke Çangal'ın Kalça Dansı Olay Oldu! Diyecek Söz Yok! Görenler Eridi Bitti; Bir O Yana Bir Bu Yana… mask
Kısmetse Olur Aybüke Çangal'ın Kalça Dansı Olay Oldu! Diyecek Söz Yok! Görenler Eridi Bitti; Bir O Yana Bir Bu Yana…
Alparslan Büyük Selçuklu’nun Çağrı Bey’i Erdinç Gülener’in Eşiyle “Yok Artık!” Deniz Uğur Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? mask
Alparslan Büyük Selçuklu’nun Çağrı Bey’i Erdinç Gülener’in Eşiyle “Yok Artık!” Deniz Uğur Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?
Seda Sayan’a Az Yaka Silktirmedi! Evlenmek İçin 40 Takla Atan Apaçi Mustafa Bambaşka Birisi Oldu! mask
Seda Sayan’a Az Yaka Silktirmedi! Evlenmek İçin 40 Takla Atan Apaçi Mustafa Bambaşka Birisi Oldu!
Seren Serengil Söylemezsem Olmaz Defterini Kapattı mı? Kovdurulduğu İddia Ediliyordu; Bomba Patladı! mask
Seren Serengil Söylemezsem Olmaz Defterini Kapattı mı? Kovdurulduğu İddia Ediliyordu; Bomba Patladı!
Yasak Elma Dizisinin Enderi’i Şevval Sam Alev Alev! Derin Dekoltesiyle Instgaram’ı Büyük Zarara Uğrattı! “Yangın Gibisin!” mask
Yasak Elma Dizisinin Enderi’i Şevval Sam Alev Alev! Derin Dekoltesiyle Instgaram’ı Büyük Zarara Uğrattı! “Yangın Gibisin!”
Hülya Avşar Çalışanlarını Başına Taç Yapmış! Öyle İmkanlar Tanıyor Ki… “Helal Olsun!” mask
Hülya Avşar Çalışanlarını Başına Taç Yapmış! Öyle İmkanlar Tanıyor Ki… “Helal Olsun!”
Fahriye Evcen’in Kocası Yine Yaptı Yapacağını! İkinci Bebek Haberinden Sonra Elinde Avucunda Ne Varsa Vermişti… mask
Fahriye Evcen’in Kocası Yine Yaptı Yapacağını! İkinci Bebek Haberinden Sonra Elinde Avucunda Ne Varsa Vermişti…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mustafa Sandal’ın Eşi Melis Sütşurup Kimdir? Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal Arasındaki Yaş Farkı Şok Etti! Meğer… mask
Mustafa Sandal’ın Eşi Melis Sütşurup Kimdir? Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal Arasındaki Yaş Farkı Şok Etti! Meğer…
Alperen Duymaz Kimdir? Melisa Aslı Pamuk’la Birbirlerine Girmişlerdi… Alperen Duymaz Kaç Yaşındadır, Nerelidir? mask
Alperen Duymaz Kimdir? Melisa Aslı Pamuk’la Birbirlerine Girmişlerdi… Alperen Duymaz Kaç Yaşındadır, Nerelidir?
Bal ve Nar Mucizesi! Beraber Tüketildiğinde Faydalarına İnanamayacaksınız! İşte İbni Sina’nın Gizli Tarifi... mask
Bal ve Nar Mucizesi! Beraber Tüketildiğinde Faydalarına İnanamayacaksınız! İşte İbni Sina’nın Gizli Tarifi...
Hande Erçel’in Otel Macerası Patlak Verdi! “Çapkın” Sevgilisiyle Öyle Bir Şey Yapmış Ki… mask
Hande Erçel’in Otel Macerası Patlak Verdi! “Çapkın” Sevgilisiyle Öyle Bir Şey Yapmış Ki…
Kısmetse Olur Tolga Yarışmadan Gönderildi! Aybüke Harap Olacak; Kafasını Duvarlara Vuracak… Neler Oluyor? mask
Kısmetse Olur Tolga Yarışmadan Gönderildi! Aybüke Harap Olacak; Kafasını Duvarlara Vuracak… Neler Oluyor?
Altın Fiyatları Her Gün Rekor Tazeliyor! Uzmanlar Bile Ne Diyeceğini Şaşırdı! 12 Ocak Altın Fiyatları… mask
Altın Fiyatları Her Gün Rekor Tazeliyor! Uzmanlar Bile Ne Diyeceğini Şaşırdı! 12 Ocak Altın Fiyatları…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL