Mustafa Sandal’ın Eşi Melis Sütşurup Kimdir? Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal Arasındaki Yaş Farkı Şok Etti! Meğer…

2008 yılında Boşnak kökenli Sırp şarkıcı Emina Jahoviç ile nikah masasına oturan ve bu evliliğinden de iki çocuk sahibi olan Mustafa Sandal, 2018 yılında sürpriz bir açıklama yaparak 10 yıllık eşi ile yollarını ayırmaya karar verdiklerini belirtti. Bu açıklama Sandal’ın hayranlarını şaşkına çevirirken Sandal’ın aynı yıl içerisinde Melis Sütşurup ile bir aşka yelken açması magazin gündemine bomba gibi oturdu.

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