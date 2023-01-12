Yalı Çapkını Dizisinin Yapımcısının Eli Ayağına Dolandı! Kamyonla Linç Yemeğe Başladı; Fragman Yayınlanmadan Önce…
STAR TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Yalı Çapkını dizisinde yapımcının resmen eli ayağına dolandı. Kamyonla linç yemeğe başladı; duyanlar resmen aklını yitirdi! Fragman yayınlanmadan hemen önce yaşananlar ifşa edilince ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını dizisi; Cuma akşamlarına damgasını vuruyor. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde ise Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Cuma akşamı ekranlara gelecek olan Yalı Çapkını dizisi hakkında ortaya atılan bir iddia ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.