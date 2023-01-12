- 12 Oca 2023 - 10:58 G: 12 Oca 2023 - 11:15

Yalı Çapkını Dizisinin Yapımcısının Eli Ayağına Dolandı! Kamyonla Linç Yemeğe Başladı; Fragman Yayınlanmadan Önce…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Yalı Çapkını dizisinde yapımcının resmen eli ayağına dolandı. Kamyonla linç yemeğe başladı; duyanlar resmen aklını yitirdi! Fragman yayınlanmadan hemen önce yaşananlar ifşa edilince ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını dizisi; Cuma akşamlarına damgasını vuruyor. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde ise Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Cuma akşamı ekranlara gelecek olan Yalı Çapkını dizisi hakkında ortaya atılan bir iddia ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Oca 2023 - 10:58 Ankara- Yaşam

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