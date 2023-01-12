- 12 Oca 2023 - 11:23 G: 12 Oca 2023 - 11:24

Çoklu İlişki İtirafıyla Türkiye’yi Sallamıştı! Müge Anlı’daki Derya Yalçınkaya Neden Olmadığı Ortaya Çıktı!

Müge Anlı’nın ATV’de sunduğu gündüz kuşağı programına katılan Derya Yalçınkaya isimli genç kadın, yaşadıkları ve yaşattıkları ile herkesi şaşkına çevirmişti. Çoklu İlişki İtirafıyla Türkiye’yi Sallamıştı! Müge Anlı’daki Derya Yalçınkaya Neden Olmadığı Ortaya Çıktı! İşte Detaylar...

Kariyerine magazin muhabiri olarak başlayan sonrasında ise TV kanallarında magazin programı yöneterek başarısını ortaya koyan Müge Anlı, 2008 yılından bu yana ATV’de yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” isimli gündüz kuşağı programını sunmaya devam ediyor. Birçok farklı olayın aydınlanmasına aracılık eden, küsleri barıştıran, kayıpları bulduran Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda da “Derya Yalçınkaya” isimli genç kadının yaşadıklarını ele alarak gündeme damgasını vurmuştu.

Aylar önce Müge Anlı’nın ATV’de sunduğu gündüz kuşağı programına katılan Derya Yalçınkaya isimli genç kadın, yaşadıkları ve yaşattıkları ile herkesi şaşkına çevirmiş ve bir anda Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden birisi haline dönüşmüştü. Eşi öldürülen Yalçınkaya’yı görümceleri ve kayınvalidesi suçlamaya devam ederlerken konuyu araştırmaya başlayan Müge Anlı, akıllara durgunluk veren birtakım olaylar ile karşı karşıya kaldı.

Genç yaşta evlenen ve bir erkek çocuk dünyaya getiren Derya Yalçınkaya’nın başka erkekler ile ilişkisi yaşadığı ortaya atılmış ve eşi Selim’in de bu ilişkilerden ötürü öldürüldüğü ileri sürülmüştü.

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12 Oca 2023 - 11:23 - Müge Anlı Haberleri

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