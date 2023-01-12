- 12 Oca 2023 - 11:33

Esnaf Kredisi Faiz Oranları Tamamen Değişti! 2023 Yılı Esnaf Kredisi Başvuruları Belli Oldu!

Ankara’da düzenlenmiş olan “Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması” isimli programa katılım sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı esnaf desteklerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Esnaf Kredisi Faiz Oranları Tamamen Değişti! 2023 Yılı Esnaf Kredisi Başvuruları Belli Oldu! İşte Detaylar...

Uzunca bir süredir ekonomik açıdan sıkıntıda olan ve son olarak da 2022 yılının yüksek enflasyonu sebebi ile borç yükleri artan esnaflar, gözlerini yeni dönem desteklerine dikti. Pandemiden bu yana nakit akışı konusunda sıkıntı yaşayan esnaflara, bekledikleri müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Ankara’da düzenlenmiş olan “Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması” isimli programa katılım sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı esnaf desteklerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Katılmış olduğu Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması isimli etkinlikte esnaflara müjdeli haberler veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaflara 2023 yılında da kamu bankası Halkbank aracılığı ile düşük faizli kredi hizmetinin sunulacağını açıkladı. Paraf Troy kredi kartı kullanan esnafları kredi kartı harcamalarına 3 ay ödemesiz dönem avantajının sunulacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca 12 ay vade ve yıllık yüzde 9,75 faiz oranı imkanlarının sağlanacağını da ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan esnaf desteklerine ilişkin bir diğer müjdesini de şu ifadeler ile duyurdu: “Paraf Troy esnaf kartı olanlar için malzeme ve hammadde gibi alımlarda kullanılabilecek olan kredi kartı üst limitini yüzde 50 artırarak 150 bin TL’ye yükseltiyoruz.”

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12 Oca 2023 - 11:33 - Gündem

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