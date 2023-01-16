Ankara Kulisleri Af Haberiyle Çalkalanıyor! Vergi Affı, SGK Affı, Çek Affı ve Ehliyet Affı Geliyor! 2023 Şubat ve Mart Ayı Gibi...

"2023'te vergi affı var mı? Vergi affı ne zaman gelir?" soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alırken Ankara kulislerinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Hükümetin SGK ve vergi borçlarında af ve yapılandırma için hazırlık içinde olduğu öğrenildi. Öte yandan çek ve ehliyet düzenlemelerinin de hükümetin gündeminde olduğu belirtildi.

En son kapsamlı vergi affı; 2020 beyanlarını da kapsayacak şekilde 9 Haziran 2021'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı kanunla yapılmıştı. Beklentiler, bir önceki aftan da kapsamlı bir af olması yönünde! Çalışmanın seçim öncesi dönemde, yani Şubat ya da Mart aylarında çıkarılmasının planlandığı iddia edildi. Nihai kararı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği öğrenildi.

Hükümetin, 2022’de varlık barışı da dahil icra borçlarına gelen aflar sonrasında, vergi ve SGK borcu için kapsamlı bir af ve yapılandırmasını içeren torba yasa hazırlığında olduğu öğrenildi. Ankara kulislerinde konuşulmaya başlanan konuya ilişkin detaylar da gelmeye başladı.

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