Ankara Kulisleri Bu Haberle Çalkalanıyor! Vergi Affı, SGK Affı, Çek Affı ve Ehliyet Affı Geliyor! 2023 Şubat ve Mart Ayı Gibi...
Ankara kulisleri vergi affı ve ehliyet affı geliyor iddiası ile çalkalanıyor. Hükümet, asgari ücret artışı, memur ve emeklilere yapılan zamlardan sonra gözleri “Vergi ve ehliyet affı” konusuna çevirdi. Peki, vergi affı var mı, ehliyet affı gelecek mi? İşte merak edilen tüm detaylar…
"2023'te vergi affı var mı? Vergi affı ne zaman gelir?" soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alırken Ankara kulislerinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Hükümetin SGK ve vergi borçlarında af ve yapılandırma için hazırlık içinde olduğu öğrenildi. Öte yandan çek ve ehliyet düzenlemelerinin de hükümetin gündeminde olduğu belirtildi.
En son kapsamlı vergi affı; 2020 beyanlarını da kapsayacak şekilde 9 Haziran 2021'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı kanunla yapılmıştı. Beklentiler, bir önceki aftan da kapsamlı bir af olması yönünde! Çalışmanın seçim öncesi dönemde, yani Şubat ya da Mart aylarında çıkarılmasının planlandığı iddia edildi. Nihai kararı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği öğrenildi.
Hükümetin, 2022’de varlık barışı da dahil icra borçlarına gelen aflar sonrasında, vergi ve SGK borcu için kapsamlı bir af ve yapılandırmasını içeren torba yasa hazırlığında olduğu öğrenildi. Ankara kulislerinde konuşulmaya başlanan konuya ilişkin detaylar da gelmeye başladı.
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14 Oca 2023 - 17:00 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(13 )
Ahmet T. - Özellikle matrah arttırımı çok özel olmalı. 100. Yıl onuruna layık geçmişi tamamen kapatmalı. Matrah çıkarılır ama müfettiş ler yinede inceleme yaparlar matraha girmenin anlamı kalmadığı için mükelleflerin büyük kısmı ya girmez ler yada vazgeçerler. Bu yüzden kalın çizgilerle matraha giren ler tamamen geçmiş leri sıfırlanmalı. Ayrıca ehliyet affı da beklenen bir durum. Üçüncüsü de sgk ile ilgili borç yapılandırmasının ötesinde yğzbinlerce vatandaşın prim borçlarının günleri nîn silinmesi. Bunlara da bir çözüm oluşturulması gerek.
Tırcı - Ehliyet affı
Bperisan - Vergi ve ssk affi gelsin artik
Yusuf - Sayın cumhurbaşkanımız lütfen ehliyet affı evimize ekmek götüremez haldeyiz
Erdal - Ehliyet af istiyoruz
Murat - Ehliyet affı kesin gelmeli çok mağdur var inşallah ? tez vakitte
Mustafa - Kesinlikle ehliyet affı bekliyoruz ???
Turgut - Ehliyet affi gelsin artık yuvalar dagilmadan
Mehmet Ahmetoğlu - Ehliyet affı
Cihan - Ehliyet affı en önemlisi
Bayram_68 - Vallahi EHLİYET AFFI bekliyoz...
Ali - Artık gelsin şu ehliyet affı
Turgut - Ehliyet affi
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.