Ankara Kulisleri Kamu Borçlarına Gelen Af Haberiyle Çalkalanıyor! Vergi Affı, SGK Affı ve Ehliyet Affı Geliyor! 2023 Şubat ve Mart Ayı Gibi...

"2023'te vergi affı var mı? Vergi affı ne zaman gelir?" soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alırken Ankara kulislerinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Hükümetin SGK ve vergi borçlarında af ve yapılandırma için hazırlık içinde olduğu öğrenildi. Öte yandan çek ve ehliyet düzenlemelerinin de hükümetin gündeminde olduğu belirtildi.

En son kapsamlı vergi affı; 2020 beyanlarını da kapsayacak şekilde 9 Haziran 2021'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı kanunla yapılmıştı. Beklentiler, bir önceki aftan da kapsamlı bir af olması yönünde! Çalışmanın seçim öncesi dönemde, yani Şubat ya da Mart aylarında çıkarılmasının planlandığı iddia edildi. Nihai kararı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği öğrenildi.

Hükümetin, 2022’de varlık barışı da dahil icra borçlarına gelen aflar sonrasında, vergi ve SGK borcu için kapsamlı bir af ve yapılandırmasını içeren torba yasa hazırlığında olduğu öğrenildi. Ankara kulislerinde konuşulmaya başlanan konuya ilişkin detaylar da gelmeye başladı.

Vergi Affı 2023 Detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası “ Vergi Daireleri, Gümrük Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Bu teklifle, vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin, vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. “ ifadelerini kullandı.

Erdoğan devamında “ Malum olduğu üzere 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek, takiplerini sonlandıracak düzenlemeyi yapmıştık. Şimdi de aynı uygulamayı vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Vergi dairelerine olan 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. “ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını “Yaptığımız düzenlemelerin temel amacı devletle vatandaşının küçük meblağlı meseleler için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmektir.” sözleriyle noktaladı.

KAMU ALACAKLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR, BORÇ CEZALARI KALDIRILIYOR

"Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin, vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kapsamlı bir uygulama olan yapılandırma teklifimizin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi

"Vergi dairelerine 31 Aralık 2022'den önce 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımızın cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz" diyen Erdoğan, ""Yükseköğrenim kredisi endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz. Düzenlemeyle gençlerimiz ne kadar kredi aldılarsa o kadarını geri ödeyecek. Tüm bu borçlara belirli oranla güncelleme ve taksit imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacak. Türkiye'nin kaynakları, milletin zenginliği artıkça 85 milyonun huzuru ve refahı için kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ehliyet Affı 2023 Detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “ Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizin karayolu altyapısı, bölünmüş yollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu güvenli yolculuğa uygun hale getirdik.

Ölümlü trafik kazalarında neredeyse yarı yarıya azalma sağladık. Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış, kural ihlalleri sebebiyle sürücülerimizin ceza puanında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi.

Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı gaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. 2,5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesi ve 10 bine yakın ehliyetin iade edilecek sürecin hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

2,5 MİLYON SÜRÜCÜNÜN CEZA PUANLARI SİLİNECEK, 10 BİNE YAKIN EHLİYET İADE EDİLECEK

Sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını sileceklerini de müjdeleyen Erdoğan, yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacağını söyledi.

Haberin Önemli Detayı ve Foto Haber İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…