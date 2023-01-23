Ankara Kulisleri Kamu Borçlarına Gelen Af Haberiyle Çalkalanıyor! Vergi Affı, SGK Affı ve Ehliyet Affı Geliyor! 2023 Şubat ve Mart Ayı Gibi...
Ankara kulisleri vergi affı ve ehliyet affı geliyor iddiası ile çalkalanıyor. Hükümet, asgari ücret artışı, memur ve emeklilere yapılan zamlardan sonra gözleri “Vergi ve ehliyet affı” konusuna çevirdi. Peki, vergi affı var mı, ehliyet affı gelecek mi? İşte merak edilen tüm detaylar…
"2023'te vergi affı var mı? Vergi affı ne zaman gelir?" soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alırken Ankara kulislerinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Hükümetin SGK ve vergi borçlarında af ve yapılandırma için hazırlık içinde olduğu öğrenildi. Öte yandan çek ve ehliyet düzenlemelerinin de hükümetin gündeminde olduğu belirtildi.
En son kapsamlı vergi affı; 2020 beyanlarını da kapsayacak şekilde 9 Haziran 2021'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı kanunla yapılmıştı. Beklentiler, bir önceki aftan da kapsamlı bir af olması yönünde! Çalışmanın seçim öncesi dönemde, yani Şubat ya da Mart aylarında çıkarılmasının planlandığı iddia edildi. Nihai kararı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği öğrenildi.
Hükümetin, 2022’de varlık barışı da dahil icra borçlarına gelen aflar sonrasında, vergi ve SGK borcu için kapsamlı bir af ve yapılandırmasını içeren torba yasa hazırlığında olduğu öğrenildi. Ankara kulislerinde konuşulmaya başlanan konuya ilişkin detaylar da gelmeye başladı.
Vergi Affı 2023 Detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası “ Vergi Daireleri, Gümrük Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Bu teklifle, vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin, vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. “ ifadelerini kullandı.
Erdoğan devamında “ Malum olduğu üzere 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek, takiplerini sonlandıracak düzenlemeyi yapmıştık. Şimdi de aynı uygulamayı vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Vergi dairelerine olan 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. “ dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını “Yaptığımız düzenlemelerin temel amacı devletle vatandaşının küçük meblağlı meseleler için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmektir.” sözleriyle noktaladı.
KAMU ALACAKLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR, BORÇ CEZALARI KALDIRILIYOR
"Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin, vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kapsamlı bir uygulama olan yapılandırma teklifimizin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi
"Vergi dairelerine 31 Aralık 2022'den önce 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımızın cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz" diyen Erdoğan, ""Yükseköğrenim kredisi endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz. Düzenlemeyle gençlerimiz ne kadar kredi aldılarsa o kadarını geri ödeyecek. Tüm bu borçlara belirli oranla güncelleme ve taksit imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacak. Türkiye'nin kaynakları, milletin zenginliği artıkça 85 milyonun huzuru ve refahı için kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Ehliyet Affı 2023 Detayları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “ Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizin karayolu altyapısı, bölünmüş yollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu güvenli yolculuğa uygun hale getirdik.
Ölümlü trafik kazalarında neredeyse yarı yarıya azalma sağladık. Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış, kural ihlalleri sebebiyle sürücülerimizin ceza puanında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi.
Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı gaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. 2,5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesi ve 10 bine yakın ehliyetin iade edilecek sürecin hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.
2,5 MİLYON SÜRÜCÜNÜN CEZA PUANLARI SİLİNECEK, 10 BİNE YAKIN EHLİYET İADE EDİLECEK
Sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını sileceklerini de müjdeleyen Erdoğan, yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacağını söyledi.
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23 Oca 2023 - 21:16 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(37 )
Tirci 000 - Ekmeğimizi soforlukten kazanıyoruz çocuklarımız bu parayla okuyor aile düzenimiz bozulmadan ehliyet affi istiyoruz
Tirci - Ehliyet affı bekliyoruz tir soforuyum çalışamıyorum çok magduruz
Yenihayat - Ehliyet affı ve alkollü yakalanipta kazaya sebep olmamış mahkemece ceza verilmiş olanlarda ceza yatmasin af dan yararlansın
Mükellef - Vergi affı gerekli, mafrah arttırımı şartlarını gerçekleştiremeyen müvekkillere bir kere daha hak verilmesini istiyoruz.
Mağdurr - Ehliyet Afı bekliyoruzz
İsmail - Ehliyet affı istiyor madurz
Kiral Şoför - Ehliyet affi istiyoruz bir yanlış yüzünden ehliyetime 5 yıl el konuldu buzamana kadar hiç ehliyetimi el kulumamisti mahkeme beraat veri ama savcı beyefendi dinlemedi af istiyoruz başka bir mesleğimiz yok
İbrahim - Ehliyet adı istiyorum
Erol - Ehliyet Af fı istiyoruz maduruz
Bir Kerede Bizim Için - Ehliyet affına EVET
Hasan - ehliyet affı istiyoruzzz
Mustafa - Ehliyet afı bekliyoruz
Devrim - Ehliyet affı istitoruz
Masum Saglam - Ehliyet affi istiyoruz 5 yıllığına alındı belgem şoförlük yapacaktım kaldı af istiyoruz lütfen
Halil - Ehliyet affı istiyoruz
Ankaralı - Stajyerlik çıkmadan önce ehliyet iptali diye birşey yoktu stajyer ehliyetim ceza puanından dolayı iptal oldu ehliyet affı istiyoruz sınıf farketmeden.
Türkiye Cumhuriyeti Va - Ehliyet Affı İstyoruz her şeye af var 1.5 milyon kişi bekliyor Sayın Kılıçdaroğlu Seçim vaadi olarak açıkladı seçimden önce yaparsanız bunca insanın mağduriyetini karşılamış olun...
Lütfen!!!
Asum Ağrı. - Gümrük vergileri araçlar için afı olunca oyum garanti olur torba yasasına alınırsa vergimizi ödüyelim devletimizin vergiye ihtiyaçı vardır bizimde ödemeye hazır bekliyoruz vatdaş olarak vergi barışı gümrük afı olsun..
Veli - Ehliyet AFI ÇOK ÖNEMLİ.. çıkarsa çok iyi olur 1.5 milyon mağdur var.. umarım bu af çıkar
Can - Sayın cumhurbaşkanım ehliyet affı bekliyoruz lnsallah
Borçlu - Vergi affı herkes için çok iyi olur
Alperr - Ehliyet affi bekliyoruz sayın sayfa yöneticisi sesimizi duyurun
Orhan - Vergi affı çıksa ne olacak insanlarda ödeyecek ne güç kaldı ne para insanlar bitik bitik
Ali Kemal - Trafik cezası borçlarına af af af yada toptan silinmesini bekliyoruz
Ahmet T. - Özellikle matrah arttırımı çok özel olmalı. 100. Yıl onuruna layık geçmişi tamamen kapatmalı. Matrah çıkarılır ama müfettiş ler yinede inceleme yaparlar matraha girmenin anlamı kalmadığı için mükelleflerin büyük kısmı ya girmez ler yada vazgeçerler. Bu yüzden kalın çizgilerle matraha giren ler tamamen geçmiş leri sıfırlanmalı. Ayrıca ehliyet affı da beklenen bir durum. Üçüncüsü de sgk ile ilgili borç yapılandırmasının ötesinde yğzbinlerce vatandaşın prim borçlarının günleri nîn silinmesi. Bunlara da bir çözüm oluşturulması gerek.
Tırcı - Ehliyet affı
Bperisan - Vergi ve ssk affi gelsin artik
Yusuf - Sayın cumhurbaşkanımız lütfen ehliyet affı evimize ekmek götüremez haldeyiz
Erdal - Ehliyet af istiyoruz
Murat - Ehliyet affı kesin gelmeli çok mağdur var inşallah ? tez vakitte
Mustafa - Kesinlikle ehliyet affı bekliyoruz ???
Turgut - Ehliyet affi gelsin artık yuvalar dagilmadan
Mehmet Ahmetoğlu - Ehliyet affı
Cihan - Ehliyet affı en önemlisi
Bayram_68 - Vallahi EHLİYET AFFI bekliyoz...
Ali - Artık gelsin şu ehliyet affı
Etem Bayder - SGK vergi affı gelse iyi olur
Etem Bayder - SGK vergi affı gelse iyi olur
Turgut - Ehliyet affi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.