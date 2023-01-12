- 12 Oca 2023 - 11:28 G: 12 Oca 2023 - 11:53

Survivor 2023 Halil İbrahim Göker’in Kazandığı Para Belli Oldu! Acun Ilıcalı Her Hafta Hesabına…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da bu sezon bulunacak olan yarışmacılardan bir tanesi olan Halil İbrahim Göker’in yarışmadan kazanacağı para belli oldu. Acun Ilıcalı’nın Halil İbrahim Göker’in hesabına her hafta mini bir servet aktaracağı görülmüş oldu. Peki, Survivor 2023 yarışmasında Halil İbrahim Göker ne kadar kazanç sağlayacak?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2023 yarışması için son hazırlıklar tamamlanmış ve artık çekimlere başlanmıştı. Masterchef yarışmasının finalinde Dominik Ada’sına canlı yayın yapılmış ve yarışmacıların hazırlık aşamasında olduğu görülmüştü. Yarışmacılar arasında bulunan Halil İbrahim Göker ise adeta bir yıldız gibi parlıyordu. Peki, Halil İbrahim Göker yarışmadan bölüm başına ne kadar alacak?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

12 Oca 2023 - 11:28 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı’nın Sağ Kolundan Şok İtiraf! “Oradakiler Gerçek Değil!” Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Müge Anlı’nın Sağ Kolundan Şok İtiraf! “Oradakiler Gerçek Değil!” Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Mustafa Sandal’ın Eşi Melis Sütşurup Kimdir? Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal Arasındaki Yaş Farkı Şok Etti! Meğer… mask
Mustafa Sandal’ın Eşi Melis Sütşurup Kimdir? Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal Arasındaki Yaş Farkı Şok Etti! Meğer…
Yalı Çapkını Dizisinin Yapımcısının Eli Ayağına Dolandı! Kamyonla Linç Yemeğe Başladı; Fragman Yayınlanmadan Önce… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Yapımcısının Eli Ayağına Dolandı! Kamyonla Linç Yemeğe Başladı; Fragman Yayınlanmadan Önce…
Alperen Duymaz Kimdir? Melisa Aslı Pamuk’la Birbirlerine Girmişlerdi… Alperen Duymaz Kaç Yaşındadır, Nerelidir? mask
Alperen Duymaz Kimdir? Melisa Aslı Pamuk’la Birbirlerine Girmişlerdi… Alperen Duymaz Kaç Yaşındadır, Nerelidir?
Hande Erçel’in Otel Macerası Patlak Verdi! “Çapkın” Sevgilisiyle Öyle Bir Şey Yapmış Ki… mask
Hande Erçel’in Otel Macerası Patlak Verdi! “Çapkın” Sevgilisiyle Öyle Bir Şey Yapmış Ki…
Kısmetse Olur Tolga Yarışmadan Gönderildi! Aybüke Harap Olacak; Kafasını Duvarlara Vuracak… Neler Oluyor? mask
Kısmetse Olur Tolga Yarışmadan Gönderildi! Aybüke Harap Olacak; Kafasını Duvarlara Vuracak… Neler Oluyor?
Kısmetse Olur Aybüke Çangal'ın Kalça Dansı Olay Oldu! Diyecek Söz Yok! Görenler Eridi Bitti; Bir O Yana Bir Bu Yana… mask
Kısmetse Olur Aybüke Çangal'ın Kalça Dansı Olay Oldu! Diyecek Söz Yok! Görenler Eridi Bitti; Bir O Yana Bir Bu Yana…
Alparslan Büyük Selçuklu’nun Çağrı Bey’i Erdinç Gülener’in Eşiyle “Yok Artık!” Deniz Uğur Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? mask
Alparslan Büyük Selçuklu’nun Çağrı Bey’i Erdinç Gülener’in Eşiyle “Yok Artık!” Deniz Uğur Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?
Seda Sayan’a Az Yaka Silktirmedi! Evlenmek İçin 40 Takla Atan Apaçi Mustafa Bambaşka Birisi Oldu! mask
Seda Sayan’a Az Yaka Silktirmedi! Evlenmek İçin 40 Takla Atan Apaçi Mustafa Bambaşka Birisi Oldu!
Seren Serengil Söylemezsem Olmaz Defterini Kapattı mı? Kovdurulduğu İddia Ediliyordu; Bomba Patladı! mask
Seren Serengil Söylemezsem Olmaz Defterini Kapattı mı? Kovdurulduğu İddia Ediliyordu; Bomba Patladı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Müge Anlı’nın Sağ Kolundan Şok İtiraf! “Oradakiler Gerçek Değil!” Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Müge Anlı’nın Sağ Kolundan Şok İtiraf! “Oradakiler Gerçek Değil!” Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Ankara Kulisleri Bu Haberle Çalkalanıyor! Vergi, SGK ve Ehliyet Affı Geliyor! 2023 Şubat ve Mart Ayı Gibi... mask
Ankara Kulisleri Bu Haberle Çalkalanıyor! Vergi, SGK ve Ehliyet Affı Geliyor! 2023 Şubat ve Mart Ayı Gibi...
Esnaf Kredisi Faiz Oranları Tamamen Değişti! 2023 Yılı Esnaf Kredisi Başvuruları Belli Oldu! mask
Esnaf Kredisi Faiz Oranları Tamamen Değişti! 2023 Yılı Esnaf Kredisi Başvuruları Belli Oldu!
Survivor 2023 Halil İbrahim Göker’in Kazandığı Para Belli Oldu! Acun Ilıcalı Her Hafta Hesabına… mask
Survivor 2023 Halil İbrahim Göker’in Kazandığı Para Belli Oldu! Acun Ilıcalı Her Hafta Hesabına…
Çoklu İlişki İtirafıyla Türkiye’yi Sallamıştı! Müge Anlı’daki Derya Yalçınkaya Neden Olmadığı Ortaya Çıktı! mask
Çoklu İlişki İtirafıyla Türkiye’yi Sallamıştı! Müge Anlı’daki Derya Yalçınkaya Neden Olmadığı Ortaya Çıktı!
Mustafa Sandal’ın Eşi Melis Sütşurup Kimdir? Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal Arasındaki Yaş Farkı Şok Etti! Meğer… mask
Mustafa Sandal’ın Eşi Melis Sütşurup Kimdir? Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal Arasındaki Yaş Farkı Şok Etti! Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL