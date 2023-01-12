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12 Oca 2023 - 11:28

Survivor 2023 Halil İbrahim Göker’in Kazandığı Para Belli Oldu! Acun Ilıcalı Her Hafta Hesabına…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da bu sezon bulunacak olan yarışmacılardan bir tanesi olan Halil İbrahim Göker’in yarışmadan kazanacağı para belli oldu. Acun Ilıcalı’nın Halil İbrahim Göker’in hesabına her hafta mini bir servet aktaracağı görülmüş oldu. Peki, Survivor 2023 yarışmasında Halil İbrahim Göker ne kadar kazanç sağlayacak?