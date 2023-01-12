Survivor 2023 Halil İbrahim Göker’in Kazandığı Para Belli Oldu! Acun Ilıcalı Her Hafta Hesabına…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da bu sezon bulunacak olan yarışmacılardan bir tanesi olan Halil İbrahim Göker’in yarışmadan kazanacağı para belli oldu. Acun Ilıcalı’nın Halil İbrahim Göker’in hesabına her hafta mini bir servet aktaracağı görülmüş oldu. Peki, Survivor 2023 yarışmasında Halil İbrahim Göker ne kadar kazanç sağlayacak?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2023 yarışması için son hazırlıklar tamamlanmış ve artık çekimlere başlanmıştı. Masterchef yarışmasının finalinde Dominik Ada’sına canlı yayın yapılmış ve yarışmacıların hazırlık aşamasında olduğu görülmüştü. Yarışmacılar arasında bulunan Halil İbrahim Göker ise adeta bir yıldız gibi parlıyordu. Peki, Halil İbrahim Göker yarışmadan bölüm başına ne kadar alacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.