- 12 Oca 2023 - 11:53 G: 12 Oca 2023 - 12:29

Kısmetse Olur Yarışmasından Elenen İsim Belli Oldu! Duyanlar “Ya Rabbi Şükür!” Diyor! O İsim…

Son zamanların en çok konuşulan konularından bir tanesi olan Kısmetse Olur’da elenen isim resmen belli oldu. Duyanlar ise “Ya Rabbi şükür!” yorumlarında bulundu. Her hafta bir ismin elendiği Kısmetse Olur yarışmasından bu hafta elenecek isim; günler öncesinde ortaya çıkmış oldu. Peki, neler oluyor?

9 kadın ve 9 erkek yarışmacıdan oluşan Kısmetse Olur yarışmasının her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyor. Artık yarışmacılar, sevenlerine kim olduklarını daha net gösteriyordu. Aşkların, kaosların ve kavgaların hiddetinin arttığı Kısmetse Olur yarışmasından bu hafta elenecek isim herkese büyük bir şok yaşattı. Peki, neler oluyor?

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12 Oca 2023 - 11:53 Ankara- Yaşam

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