Kısmetse Olur Yarışmasından Elenen İsim Belli Oldu! Duyanlar “Ya Rabbi Şükür!” Diyor! O İsim…

9 kadın ve 9 erkek yarışmacıdan oluşan Kısmetse Olur yarışmasının her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyor. Artık yarışmacılar, sevenlerine kim olduklarını daha net gösteriyordu. Aşkların, kaosların ve kavgaların hiddetinin arttığı Kısmetse Olur yarışmasından bu hafta elenecek isim herkese büyük bir şok yaşattı. Peki, neler oluyor?

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