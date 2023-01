Regaip Kandili Ne Zaman 2023? Regaip Kandili Önemi ve Faziletleri Nelerdir? İşte Merak Edilen Soru ve Cevaplar...

Regaip Kandili, Hicri takvime göre Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece olarak kabul edilir. Bu ayda Ramazan ayına giriş yapılır ve "Üç Aylar" olarak adlandırılan Recep, Şaban ve Ramazan ayları başlamış olur. Regaip Kandili ibadetleri İslam alemi tarafından yoğun bir şekilde araştırılmakta ve kutlanmaktadır.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Regaip Kandili, Hicri takvime göre Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece olarak kabul edilir. Bu ayda Ramazan ayına giriş yapılır ve "Üç Aylar" olarak adlandırılan Recep, Şaban ve Ramazan ayları başlamış olur. Regaip Kandili ibadetleri İslam alemi tarafından yoğun bir şekilde kutlanmaktadır. Üç Aylar 23 Ocak Pazartesi başlıyor. Regaip Kandil Bu yıl (2022) Regaip Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecektir.

REGAİP KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Regaip Kandili, İslam takvimi olan Hicri takvime göre Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece olarak kabul edilir. Bu gece, Muharrem ayının on ikinci gecesinden itibaren başlayan "Üç Aylar" olarak adlandırılan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının ilk manevi günü olarak kabul edilir. Bu gece, müminler tarafından bol mükafat ve sevap elde etmek için ibadet edilir.

Regaip Kandili gecesi, Hz. İbrahim'in (as) oğlu Hz. İsmail'i (as) kurban etmeye hazırlandığı gecedir. Hz. İbrahim (as), Allah'ın emri üzere oğlunu kurban etmeye hazırlandığı sırada, Allah (cc) Hz. İsmail'i (as) kurban etmek yerine bir koyunu kurban etmesini emretti. Bu olay, iman, fedakarlık ve itaat konularında örnek olarak kabul edilir.

Regaip Kandili gecesi, müminler tarafından bol mükafat ve sevap elde etmek için ibadet edilir. Bu gece, Kur'an-ı Kerim okunur, namaz kılınır ve zikirler yapılır. Bu geceye özellikle önem verilir çünkü Allah (cc) bu gece, kullarına bol mükafat ve sevap verir. Regaip Kandili gecesi, müminler için bir fırsattır ki kendilerini Allah'a (cc) daha yakın hale getirmek için çalışsınlar ve kendilerini daha iyi bir insan olarak yetiştirsinler.

Peki, Regaip Kandili Ne Zaman 2023 ? Regaip Kandili Önemi ve Faziletleri Nelerdir? İşte Merak Edilen Soru ve Cevaplar...

