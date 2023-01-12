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12 Oca 2023 - 16:04

Kızılcık Şerbeti Dizisinde Nilay’ın Yediği Naneler Ortaya Çıktı! Bu Kez Pembe Bile Mosmor Kalacak…

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay’ın yediği tüm naneler ortaya çıktı! Bu kez kimsenin elinden kurtulamayacak olan Nilay, kaynanası Pembe’yi mosmor edecek. Mustafa’nın başına türlü türlü çoraplar ören ve durmak nedir bilmeyen Nilay’ın son yaptıkları Twitter’ı salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…