- 12 Oca 2023 - 16:04 G: 12 Oca 2023 - 16:16

Kızılcık Şerbeti Dizisinde Nilay’ın Yediği Naneler Ortaya Çıktı! Bu Kez Pembe Bile Mosmor Kalacak…

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay’ın yediği tüm naneler ortaya çıktı! Bu kez kimsenin elinden kurtulamayacak olan Nilay, kaynanası Pembe’yi mosmor edecek. Mustafa’nın başına türlü türlü çoraplar ören ve durmak nedir bilmeyen Nilay’ın son yaptıkları Twitter’ı salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Gerçek bir hikayeden uyarlanan ve ekranları kasıp kavuran Kızılcık Şerbeti, iki uç ailenin çocuklarının birbirlerine aşık olmasıyla hikaye başlıyor. Sık sık fikir çatışması yaşayan Doğa ve Fatih, birbirlerinin adeta sınırlarını zorluyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay’ın yapmış olduklarının çok fena bir biçimde patlak verdiği ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Oca 2023 - 16:04 Ankara- Yaşam

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