Ankara’da Büyük Şenlik Var! Doğu ve Güneydoğu Mutfağı Önünüze Serilecek! Doğu ve Güneydoğu Gastronomi Yemek Şenliği Başlıyor...

Dört bir yanı zenginlikler ile dolu olan ülkemiz, yalnızca doğal güzellikleri ve tarihi yapıları ile değil, birbirinden farklı yemekleri ile de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yalnızca ülkemiz vatandaşları tarafından değil dönem dönem ülkemizi ziyarete gelen ve bir şekilde yemeklerimizden tatma fırsatı bulmuş olan yabancı turistler de Türkiye’nin yöresel lezzetlerinden bahsetmeye devam ediyor.

Tarih boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış ve dolayısı ile de o medeniyetlerden etkilenerek özellikle gastronomi alanında birtakım gelişmelere şahitlik etmiş olan ülkemiz, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine birçok farklı yöresel lezzeti ile insanların damaklarında yer edinmeye devam ediyor.

İklimi, toprağının bereketi, insanının becerisi ve kendisine has birçok farklı özelliği sayesinde farklı yemeklerden oluşan menüleri aynı sofrada buluşturmayı başaran ülkemiz, her yıl bazı bölgelerde düzenlenen gastronomi etkinlikleri ile de hem yerli hem de yabancı turistlerin dikkatlerini üzerine çekmeyi başarıyor.

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