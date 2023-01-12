Müge Anlı’da Tüyleri Diken Diken Eden Arife Gökçe Gelişmesi! Başka Bir Erkekle Yakalanmış…

Geçtiğimiz haftalarda programa katılan Fikri Bey, eşinin günler önce evden öylesine çıkıp gittiğini ve başına bir şey geldiğinden şüphelendiğini ifade etmişti. Köyde bulunan Sinan isimli şahsın Arife Gökçe’yi rahatsız ettiğini ifade eden Fikri Bey, herkesin şok olacağı bir olayın açılmasına neden olmuştu. Arife Gökçe’nin kaybolmasının ardından gözler Sinan’a çevrilmişti ama gelen son dakika haberi, olayın düğümünü bir kez daha çözdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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