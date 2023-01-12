- 12 Oca 2023 - 16:05 G: 12 Oca 2023 - 16:17

Müge Anlı’da Tüyleri Diken Diken Eden Arife Gökçe Gelişmesi! Başka Bir Erkekle Yakalanmış…

ATV ekranlarının gözde programlarından bir tanesi olan Müge Anlı’d tüyleri diken diken eden bir gelişme yaşandı. Günlerdir konuşulan Arife Gökçe olayında ortaya atılan bir iddia Müge Anlı’nın bile şok olmasına neden oldu. Başka bir erkekle görünen Arife Gökçe, gündemi salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz haftalarda programa katılan Fikri Bey, eşinin günler önce evden öylesine çıkıp gittiğini ve başına bir şey geldiğinden şüphelendiğini ifade etmişti. Köyde bulunan Sinan isimli şahsın Arife Gökçe’yi rahatsız ettiğini ifade eden Fikri Bey, herkesin şok olacağı bir olayın açılmasına neden olmuştu. Arife Gökçe’nin kaybolmasının ardından gözler Sinan’a çevrilmişti ama gelen son dakika haberi, olayın düğümünü bir kez daha çözdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Oca 2023 - 16:05 Ankara- Yaşam

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