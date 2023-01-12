Ankara Altındağ’daki Pazar Yerleri Açıklandı! Altındağ’da Hangi Gün Pazar Kuruluyor? Altındağ Pazar Yerleri…

Farklı faktörler çerçevesinde son yıllarda hızla artmaya devam eden gıda fiyatları, vatandaşların büyük bir kısmını market reyonlarından uzaklaştırarak Pazar tezgahlarına doğru yakınlaştırdı. Bu durum kişilerin ikamet ettikleri yerlere yakın olan semt pazarlarını sıklık ile sorgulamalarına yol açarken araştırmalara konu olan bölgelerden birisi de Ankara ilinin Altındağ ilçesi oldu.

Bölge halkı, Ankara’nın büyük ilçeleri arasında yer alan Altındağ’da hangi günlerde ve hangi yerlerde semt pazarlarının kurulduğunu araştırmaya başladı.

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