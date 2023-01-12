Ankara Altındağ’daki Pazar Yerleri Açıklandı! Altındağ’da Hangi Gün Pazar Kuruluyor? Altındağ Pazar Yerleri…
Ankara’nın uzak ve büyük ilçelerinden birisi olan Altındağ için semt pazarı arayışları devam eden vatandaşlar için yetkililerden resmi açıklama geldi. İlçenin farklı bölgelerinde, farklı günlerde semt pazarlarının kurulduğunu açıklayan yetkililer, ilgili bilgileri bölge halkı ile paylaştı.
Farklı faktörler çerçevesinde son yıllarda hızla artmaya devam eden gıda fiyatları, vatandaşların büyük bir kısmını market reyonlarından uzaklaştırarak Pazar tezgahlarına doğru yakınlaştırdı. Bu durum kişilerin ikamet ettikleri yerlere yakın olan semt pazarlarını sıklık ile sorgulamalarına yol açarken araştırmalara konu olan bölgelerden birisi de Ankara ilinin Altındağ ilçesi oldu.
Bölge halkı, Ankara’nın büyük ilçeleri arasında yer alan Altındağ’da hangi günlerde ve hangi yerlerde semt pazarlarının kurulduğunu araştırmaya başladı.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
12 Oca 2023 - 16:05 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.