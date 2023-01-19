En Düşük Emekli Maaşı 8.500 TL Oluyor! 5.500 TL’den Öyle Bir Konuma Yükseldi Ki… Son Dakika Açıklaması Geldi!

Ocak ayının başında aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayarak 2023 emekli ve memur maaşı zamlarının hesaplanmaları için gereken 6’ıncı enflasyon verisini de tamamlayan Türkiye İstatistik Kurumu, zammın alt oranını belirlemiş oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılmış olan açıklamaların ardından gözler hükümet yetkililerine çevrilirken aynı günün öğle saatlerinde kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem memurlar hem de emekliler için bir refah payı düzenlemesinin yapıldığını ve zam oranının yüzde 25 olarak kararlaştırıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmış olan 2023 maaş zammının ardından yeni bir gelişme daha kayda geçti. Açıklamanın üzerinden bir gün geçtikten sonra düzenlenen grup toplantısında yeniden masaya yatırılmış olan maaş zammının, yüzde 30 olarak revize edildiği belirtildi. Ocak- Temmuz 2023 dönemi içerisinde maaşlarını yüzde 30 zamlı olarak alacak oldukları kesinleşen emekliler ve memurlar maaş hesaplarına devam ederlerken en düşük emekli maaşı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 3 bin 500 TL’den 5 bin 500 TL’ye yükseltildiği bilinen taban emekli aylığının, 8 bin 500 TL’ye yükseltilmiş olduğu ileri sürüldü. İddianın doğruluğu, emekli vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

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