- 12 Oca 2023 - 16:06 G: 12 Oca 2023 - 16:18

Yapı Kredi Emekli Promosyonlarını Duyurdu! Emekliler Akın Akın Şubelere Gidiyor! Tam Tamına…

2023 Yılı için açıklanan maaş zammının ardından yeni dönem maaşlarını hesaplamaya başlayan emekli vatandaşlar için bir ek ödeme hizmetinin daha duyurusu yapıldı. Yapı Kredi Emekli Promosyonlarını Duyurdu! Emekliler Akın Akın Şubelere Gidiyor! Tam Tamına… İşte Detaylar...

2023 yılına girilmesi ile birlikte Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmış olan aralık ayı enflasyon verileri, emekli maaşlarına yapılacak olan taban zammın belirlenmesini sağladı. Taban oranın açıklanmasının ardından hükümet yetkilileri tarafından yapılan değerlendirmeleri kamuoyu ile paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu orana refah payı düzenlemesinin de yansıtıldığını ve toplam zam oranının yüzde 25 olduğunu belirtti. Ancak sonrasında düzenlenen grup toplantısında maaş zamları, yüzde 30 olarak revize edildi.

Açıklanan maaş zammının ardından yeni dönem maaşlarını hesaplamaya başlayan emekli vatandaşlar için bir ek ödeme hizmetinin daha duyurusu yapıldı. 2018 yılından bu yana yürürlükte olan ve son olarak 1 Kasım 2022 tarihinde güncellenen Sosyal Güvenlik Kurumu maaş ödemeleri protokolü kapsamında yeni dönem emekli promosyonu kampanyasını duyuran Yapı Kredi Bankası, emekli vatandaşlar için müjdesini verdi.

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12 Oca 2023 - 16:06 - Gündem

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