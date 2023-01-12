- 12 Oca 2023 - 16:05 G: 12 Oca 2023 - 16:17

2 Aylık Hamile Aslı Enver’in Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu mu? Gözleri Yaşlı Bir Biçimde Açıkladı…

Kısa bir süre önce iş insanı Berkin Gökbudak’la dünya evine giren ve şimdilerde 2 aylık hamile olan Aslı Enver’in bebeğinin cinsiyetinin belli olup olmadığı araştırmalara konu oluyordu. Kısa bir süre önce bir mekandan çıkarken görüntülenen Aslı Enver, muhabirlerin sorularına yanıt verdi ve “2.5 saattir ağlıyorum” ifadelerine yer verdi. Peki, Aslı Enver’in bebeğinin cinsiyeti ne?

Ekranlara “Beni Adım Farah” dizisiyle dönmesi beklenen güzeller güzeli oyuncu Aslı Enver’in bebek haberinden sonra diziden ayrılmıştı. Aslı Enver yerine Demet Özdemir’e gönderilen bu teklifse onay görmüştü. Bebek haberinden sonra uzun bir süre daha ekranlara gelmeyeceği düşünülen Aslı Enver’in evinde mutlu huzurlu bir biçimde bebeğini beklediği biliniyordu. Peki, Aslı Enver’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu mu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

12 Oca 2023 - 16:05 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Esra Bilgiç, Murat Yıldırım’ı Ezip Geçti! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki, Nutkunuz Tutulacak! Meğer… mask
Esra Bilgiç, Murat Yıldırım’ı Ezip Geçti! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki, Nutkunuz Tutulacak! Meğer…
Kısmetse Olur Yaren’in Kalçası Canlı Yayında Düştü! 10 Bin Euro Verip Yaptırmıştı… “Erhan Yetiş!” mask
Kısmetse Olur Yaren’in Kalçası Canlı Yayında Düştü! 10 Bin Euro Verip Yaptırmıştı… “Erhan Yetiş!”
Müge Anlı’da Tüyleri Diken Diken Eden Arife Gökçe Gelişmesi! Başka Bir Erkekle Yakalanmış… mask
Müge Anlı’da Tüyleri Diken Diken Eden Arife Gökçe Gelişmesi! Başka Bir Erkekle Yakalanmış…
Kısmetse Olur Yarışmasından Elenen İsim Belli Oldu! Duyanlar “Ya Rabbi Şükür!” Diyor! O İsim… mask
Kısmetse Olur Yarışmasından Elenen İsim Belli Oldu! Duyanlar “Ya Rabbi Şükür!” Diyor! O İsim…
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Nilay’ın Yediği Naneler Ortaya Çıktı! Bu Kez Pembe Bile Mosmor Kalacak… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Nilay’ın Yediği Naneler Ortaya Çıktı! Bu Kez Pembe Bile Mosmor Kalacak…
Müge Anlı’nın Sağ Kolundan Şok İtiraf! “Oradakiler Gerçek Değil!” Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Müge Anlı’nın Sağ Kolundan Şok İtiraf! “Oradakiler Gerçek Değil!” Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Yalı Çapkını Dizisinin Yapımcısının Eli Ayağına Dolandı! Kamyonla Linç Yemeğe Başladı; Fragman Yayınlanmadan Önce… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Yapımcısının Eli Ayağına Dolandı! Kamyonla Linç Yemeğe Başladı; Fragman Yayınlanmadan Önce…
Mustafa Sandal’ın Eşi Melis Sütşurup Kimdir? Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal Arasındaki Yaş Farkı Şok Etti! Meğer… mask
Mustafa Sandal’ın Eşi Melis Sütşurup Kimdir? Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal Arasındaki Yaş Farkı Şok Etti! Meğer…
Survivor 2023 Halil İbrahim Göker’in Kazandığı Para Belli Oldu! Acun Ilıcalı Her Hafta Hesabına… mask
Survivor 2023 Halil İbrahim Göker’in Kazandığı Para Belli Oldu! Acun Ilıcalı Her Hafta Hesabına…
Hande Erçel’in Otel Macerası Patlak Verdi! “Çapkın” Sevgilisiyle Öyle Bir Şey Yapmış Ki… mask
Hande Erçel’in Otel Macerası Patlak Verdi! “Çapkın” Sevgilisiyle Öyle Bir Şey Yapmış Ki…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Etimesgut Belediyesi Hangi Parti! Belediye Başkanı Kimdir? mask
Etimesgut Belediyesi Hangi Parti! Belediye Başkanı Kimdir?
Esra Bilgiç, Murat Yıldırım’ı Ezip Geçti! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki, Nutkunuz Tutulacak! Meğer… mask
Esra Bilgiç, Murat Yıldırım’ı Ezip Geçti! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki, Nutkunuz Tutulacak! Meğer…
Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Duyuru! Bu Fırsatı Kaçıran Başını Çok Duvarlara Vurur! Bir Gecede… mask
Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Duyuru! Bu Fırsatı Kaçıran Başını Çok Duvarlara Vurur! Bir Gecede…
Ayçiçek Yağı O Markette 40 TL’nin Altına Düştü! Duyanlar Kopa Kopa Almaya Gidiyor… mask
Ayçiçek Yağı O Markette 40 TL’nin Altına Düştü! Duyanlar Kopa Kopa Almaya Gidiyor…
Yapı Kredi Emekli Promosyonlarını Duyurdu! Emekliler Akın Akın Şubelere Gidiyor! Tam Tamına… mask
Yapı Kredi Emekli Promosyonlarını Duyurdu! Emekliler Akın Akın Şubelere Gidiyor! Tam Tamına…
En Düşük Emekli Maaşı 8.500 TL! 5.500 TL’den Öyle Bir Konuma Çıktı Ki… Son Dakika Açıklaması Geldi! mask
En Düşük Emekli Maaşı 8.500 TL! 5.500 TL’den Öyle Bir Konuma Çıktı Ki… Son Dakika Açıklaması Geldi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL