2 Aylık Hamile Aslı Enver’in Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu mu? Gözleri Yaşlı Bir Biçimde Açıkladı…
Kısa bir süre önce iş insanı Berkin Gökbudak’la dünya evine giren ve şimdilerde 2 aylık hamile olan Aslı Enver’in bebeğinin cinsiyetinin belli olup olmadığı araştırmalara konu oluyordu. Kısa bir süre önce bir mekandan çıkarken görüntülenen Aslı Enver, muhabirlerin sorularına yanıt verdi ve “2.5 saattir ağlıyorum” ifadelerine yer verdi. Peki, Aslı Enver’in bebeğinin cinsiyeti ne?
Ekranlara “Beni Adım Farah” dizisiyle dönmesi beklenen güzeller güzeli oyuncu Aslı Enver’in bebek haberinden sonra diziden ayrılmıştı. Aslı Enver yerine Demet Özdemir’e gönderilen bu teklifse onay görmüştü. Bebek haberinden sonra uzun bir süre daha ekranlara gelmeyeceği düşünülen Aslı Enver’in evinde mutlu huzurlu bir biçimde bebeğini beklediği biliniyordu. Peki, Aslı Enver’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu mu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.