Anasayfa/

Foto Galeri/

12 Oca 2023 - 16:05

2 Aylık Hamile Aslı Enver’in Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu mu? Gözleri Yaşlı Bir Biçimde Açıkladı…

Kısa bir süre önce iş insanı Berkin Gökbudak’la dünya evine giren ve şimdilerde 2 aylık hamile olan Aslı Enver’in bebeğinin cinsiyetinin belli olup olmadığı araştırmalara konu oluyordu. Kısa bir süre önce bir mekandan çıkarken görüntülenen Aslı Enver, muhabirlerin sorularına yanıt verdi ve “2.5 saattir ağlıyorum” ifadelerine yer verdi. Peki, Aslı Enver’in bebeğinin cinsiyeti ne?