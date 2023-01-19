- 19 Oca 2023 - 00:10

Aslı Enver’in Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu! Artık O Bir "Kız" Annesi! Gözleri Yaşlı Bir Biçimde İlk Kez Açıkladı...

Kısa bir süre önce iş insanı Berkin Gökbudak’la dünya evine giren ve şimdilerde 2 aylık hamile olan Aslı Enver’in bebeğinin cinsiyetinin belli olup olmadığı araştırmalara konu oluyordu. Kısa bir süre önce bir mekandan çıkarken görüntülenen Aslı Enver, muhabirlerin sorularına yanıt verdi ve “2.5 saattir ağlıyorum” ifadelerine yer verdi. Peki, Aslı Enver’in bebeğinin cinsiyeti ne?

Ekranlara “Beni Adım Farah” dizisiyle dönmesi beklenen güzeller güzeli oyuncu Aslı Enver’in bebek haberinden sonra diziden ayrılmıştı. Aslı Enver yerine Demet Özdemir’e gönderilen bu teklifse onay görmüştü. Bebek haberinden sonra uzun bir süre daha ekranlara gelmeyeceği düşünülen Aslı Enver’in evinde mutlu huzurlu bir biçimde bebeğini beklediği biliniyordu. Peki, Aslı Enver’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu mu?

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19 Oca 2023 - 00:10 Ankara- Yaşam

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