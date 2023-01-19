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19 Oca 2023 - 00:10

Aslı Enver’in Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu! Artık O Bir "Kız" Annesi! Gözleri Yaşlı Bir Biçimde İlk Kez Açıkladı...

Kısa bir süre önce iş insanı Berkin Gökbudak’la dünya evine giren ve şimdilerde 2 aylık hamile olan Aslı Enver’in bebeğinin cinsiyetinin belli olup olmadığı araştırmalara konu oluyordu. Kısa bir süre önce bir mekandan çıkarken görüntülenen Aslı Enver, muhabirlerin sorularına yanıt verdi ve “2.5 saattir ağlıyorum” ifadelerine yer verdi. Peki, Aslı Enver’in bebeğinin cinsiyeti ne?