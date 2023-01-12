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12 Oca 2023 - 16:06

Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Duyuru! Bu Fırsatı Kaçıran Başını Çok Duvarlara Vurur! Bir Gecede…

Ev sahibi olma hayalleri kuran vatandaşlara ilk duyuru geldi. Bu fırsatı kaçıranın başı çok ağrır! Uzman isimden gelen isim; milyonları şok etti. Ev fiyatlarının sadece bir gecede büyük rakamlar oynayarak değiştiğini ifade eden isim; “Ev almalı mıyım?” sorusuna öyle bir yanıt verdi ki…