Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Duyuru! Bu Fırsatı Kaçıran Başını Çok Duvarlara Vurur! Bir Gecede…
Ev sahibi olma hayalleri kuran vatandaşlara ilk duyuru geldi. Bu fırsatı kaçıranın başı çok ağrır! Uzman isimden gelen isim; milyonları şok etti. Ev fiyatlarının sadece bir gecede büyük rakamlar oynayarak değiştiğini ifade eden isim; “Ev almalı mıyım?” sorusuna öyle bir yanıt verdi ki…
Ev sahibi olmak isteyenler ya da evini satmak isteyenler; özellikle şu günlerde hızla değişen ev piyasasını takip etmeye çalışıyor. Her geçen gün zamlanan ev ve kira fiyatlarının ardından akıllarda; “Bu devirde ev alınır mı?” sorusu olmuştu. Emlak uzmanı Nilüfer Kas ise ev almak isteyenlere son dakika çağrısında bulundu! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.