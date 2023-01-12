- 12 Oca 2023 - 16:06 G: 12 Oca 2023 - 16:18

Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Duyuru! Bu Fırsatı Kaçıran Başını Çok Duvarlara Vurur! Bir Gecede…

Ev sahibi olma hayalleri kuran vatandaşlara ilk duyuru geldi. Bu fırsatı kaçıranın başı çok ağrır! Uzman isimden gelen isim; milyonları şok etti. Ev fiyatlarının sadece bir gecede büyük rakamlar oynayarak değiştiğini ifade eden isim; “Ev almalı mıyım?” sorusuna öyle bir yanıt verdi ki…

Ev sahibi olmak isteyenler ya da evini satmak isteyenler; özellikle şu günlerde hızla değişen ev piyasasını takip etmeye çalışıyor. Her geçen gün zamlanan ev ve kira fiyatlarının ardından akıllarda; “Bu devirde ev alınır mı?” sorusu olmuştu. Emlak uzmanı Nilüfer Kas ise ev almak isteyenlere son dakika çağrısında bulundu! İşte merak edilenler…

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12 Oca 2023 - 16:06 Ankara- Yaşam

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