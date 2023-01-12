Esra Bilgiç, Murat Yıldırım’ı Ezip Geçti! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki, Nutkunuz Tutulacak! Meğer…

Son dönemlerde oyunculuk yeteneği ile olduğu kadar duru güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde sıklık ile adından söz ettiren Esra Bilgiç, ününü Türkiye sınırlarının ötesine taşıdı. Seneler önce Diriliş Ertuğrul isimli dizide hayat verdiği Halime Hatun karakteri ile yıldızı parlayan ve dizinin Pakistan’da da yayınlanmaya başlaması ile birlikte farklı ülkeler tarafından da tanınmaya başlayan Bilgiç, bu kez de dizi ve film projeleri haricinde elde etmiş olduğu gelir ile dudak uçuklattı.

Diriliş Ertuğrul dizisinde başarılı bir şekilde canlandırmış olduğu Halime Hatun karakteri ile sektörde ışıl ışıl parlayan ve aynı zamanda da saf güzelliği ile kendisine hayran bırakan Esra Bilgiç, sonrasında yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım ile başrolünü paylaşmış olduğu Ramo isimli dizi ile başarı grafiğini yükseltti. Sektörün aranan isimlerinden birisi olmayı başaran Bilgiç, geçtiğimiz aylarda Pakistan’da el sıkıştığı markalar ile dikkatleri üzerine çekti.

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