Esra Bilgiç, Murat Yıldırım’ı Ezip Geçti! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki, Nutkunuz Tutulacak! Meğer…
Victoria’s Secret markasının reklam filminde yer alan ve sütyen reklamında oynamasına rağmen üzerine giymiş olduğu ceket sebebi ile oldukça sert eleştirilen Esra Bilgiç, Pakistan’da... Esra Bilgiç, Murat Yıldırım’ı Ezip Geçti! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki, Nutkunuz Tutulacak! Meğer…İşte Detaylar...
Son dönemlerde oyunculuk yeteneği ile olduğu kadar duru güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde sıklık ile adından söz ettiren Esra Bilgiç, ününü Türkiye sınırlarının ötesine taşıdı. Seneler önce Diriliş Ertuğrul isimli dizide hayat verdiği Halime Hatun karakteri ile yıldızı parlayan ve dizinin Pakistan’da da yayınlanmaya başlaması ile birlikte farklı ülkeler tarafından da tanınmaya başlayan Bilgiç, bu kez de dizi ve film projeleri haricinde elde etmiş olduğu gelir ile dudak uçuklattı.
Diriliş Ertuğrul dizisinde başarılı bir şekilde canlandırmış olduğu Halime Hatun karakteri ile sektörde ışıl ışıl parlayan ve aynı zamanda da saf güzelliği ile kendisine hayran bırakan Esra Bilgiç, sonrasında yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım ile başrolünü paylaşmış olduğu Ramo isimli dizi ile başarı grafiğini yükseltti. Sektörün aranan isimlerinden birisi olmayı başaran Bilgiç, geçtiğimiz aylarda Pakistan’da el sıkıştığı markalar ile dikkatleri üzerine çekti.
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12 Oca 2023 - 16:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.