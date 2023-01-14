- 14 Oca 2023 - 11:57

Gibi İzleyicisine Bomba Haber Geldi! Gibi dizisi 4. sezon ne zaman başlayacak? Başrol Oyuncusu Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…

Son dönemlerde dikkati TV ekranlarından uzaklaşan izleyicilerin bir numaralı dijital içerik tercihlerinin başında “Gibi” isimli dizi gelmeye başladı. Medya patronu Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen isimli platformda 3 sezondur yayınlanan dizide...Gibi İzleyicisine Bomba Haber Geldi! Dizinin Başrol Oyuncusu Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… İşte Detaylar...

Ana akım medyada yayınlanan dizi projeleri, son dönemlerde düşüşe geçmeye başladı. Hem TV ekranlarında yayınlanan projelerin benzer içeriklere sahip olmaları hem oyuncu kadrolarının hep benzer isimler etrafında dönmesi hem de RTÜK yasakları sebebi ile içeriklerin kısıtlanması, izleyicilerin büyük bir kısmını dijital platformlara yönlendirdi. Bu durum özellikle son bir yıl içerisinde ana akım medyanın ciddi derecede kan kaybı yaşamasına sebebiyet verirken dijital platformların abone sayılarının da günden güne artmasına katkıda bulundu.

Son dönemlerde dikkati TV ekranlarından uzaklaşan izleyicilerin bir numaralı dijital içerik tercihlerinin başında “Gibi” isimli dizi gelmeye başladı. Medya patronu Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen isimli platformda 3 sezondur yayınlanan ve yayınlandığı ilk günden bu yana izleyiciler tarafından yakından takip edilen Gibi dizisi, kısa süre içerisinde fenomen haline geldi.

Diziyi seyretmeyenlerin dahi sosyal medya platformlarında paylaşılan içerikler sayesinde mutlaka bir fikir sahibi oldukları Gibi dizisi, Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan’ın eşsiz oyunculukları sayesinde büyük alkış topladı.

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14 Oca 2023 - 11:57 - Dizi Haberleri

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