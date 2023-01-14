Gibi İzleyicisine Bomba Haber Geldi! Gibi dizisi 4. sezon ne zaman başlayacak? Başrol Oyuncusu Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…
Son dönemlerde dikkati TV ekranlarından uzaklaşan izleyicilerin bir numaralı dijital içerik tercihlerinin başında “Gibi” isimli dizi gelmeye başladı. Medya patronu Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen isimli platformda 3 sezondur yayınlanan dizide...Gibi İzleyicisine Bomba Haber Geldi! Dizinin Başrol Oyuncusu Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… İşte Detaylar...
Ana akım medyada yayınlanan dizi projeleri, son dönemlerde düşüşe geçmeye başladı. Hem TV ekranlarında yayınlanan projelerin benzer içeriklere sahip olmaları hem oyuncu kadrolarının hep benzer isimler etrafında dönmesi hem de RTÜK yasakları sebebi ile içeriklerin kısıtlanması, izleyicilerin büyük bir kısmını dijital platformlara yönlendirdi. Bu durum özellikle son bir yıl içerisinde ana akım medyanın ciddi derecede kan kaybı yaşamasına sebebiyet verirken dijital platformların abone sayılarının da günden güne artmasına katkıda bulundu.
Son dönemlerde dikkati TV ekranlarından uzaklaşan izleyicilerin bir numaralı dijital içerik tercihlerinin başında “Gibi” isimli dizi gelmeye başladı. Medya patronu Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen isimli platformda 3 sezondur yayınlanan ve yayınlandığı ilk günden bu yana izleyiciler tarafından yakından takip edilen Gibi dizisi, kısa süre içerisinde fenomen haline geldi.
Diziyi seyretmeyenlerin dahi sosyal medya platformlarında paylaşılan içerikler sayesinde mutlaka bir fikir sahibi oldukları Gibi dizisi, Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan’ın eşsiz oyunculukları sayesinde büyük alkış topladı.
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14 Oca 2023 - 11:57 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.