- 13 Oca 2023 - 09:03 G: 13 Oca 2023 - 09:20

Piyano Çalan Kurye İlk Kez Konuştu! Şovu Türkiye’yi Sallayıp Geçmişti! Kurye Muharrem Can İncir Kimdir, Kaç Yaşında?

Geçtiğimiz günlerde bir otele sipariş götüren genç, otelin ortasında bulunan piyanoyu çalmak için yetkililerden izin istedi. İznin verilmesi üzerine piyanonun başına geçen genç, Mozart’ın “Türk Marşı” isimli eserini çaldı. Piyano Çalan Kuryeden Bomba Haber! Türkiye’yi Sallayıp Geçmişti… Piyona Çalan Kurye Kimdir? İşte Detaylar...

Gelişen teknoloji ile birlikte internet kullanımının yaygınlaşmış olması, hemen hemen her gün sosyal medya platformlarına ülkenin hatta dünyanın birçok yerinden farklı görüntülerin düşmesini sağladı. Bilgi paylaşımını hızlandıran bu durum, yeni yeteneklerin keşfedilmesine de aracılık etmeye başladı. Bu durumun son örneği ise geçtiğimiz günlerde ülkemizde yaşandı. Özel bir dağıtım şirketinde kurye olarak çalışan bir genç, bir otele sipariş götürdükten sonra piyanonun başına geçerek herkesi şaşkına çevirdi.

Geçtiğimiz günlerde bir otele sipariş götüren genç, otelin ortasında bulunan piyanoyu çalmak için yetkililerden izin istedi. İznin verilmesi üzerine piyanonun başına geçen genç, Mozart’ın “Türk Marşı” isimli eserini çaldı. O anları cep telefonu ile kayıt altına alan bir kişi, görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Kısa süre içerisinde milyonlara ulaşan görüntü, son günlerin en çok konuşulan olaylarından birisi haline dönüştü. Genç kuryenin kim olduğu, piyano çalmayı nasıl öğrendiği ve bu yeteneğine rağmen niçin kuryelik yaptığı merak konusu oldu.

13 Oca 2023 - 09:03 - Gündem

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