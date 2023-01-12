- 12 Oca 2023 - 16:08 G: 12 Oca 2023 - 16:19

Yenimahalle Belediyesi Hangi Parti! Yenimahalle Belediye Başkanı Kimdir?

Ankara'nın merkez ilçelerinden olan Yenimahalle cazibesi yüksek olan yerleşim yerlerindendir. 703 bin nüfus ilçenin Yerel yönetimi ve partisi Ankara'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak uyandırmaktadır. Peki Yenimahalle Belediyesi Hangi Parti! Yenimahalle Belediye Başkanı Kimdir? CHP mi seçildi, Fethi Yaşar Kimdir? İşte detaylar...

Ankara Yenimahalle, geçmişi 1925 yılına dayanan Ankara'nın bir ilçesidir. İlçe, 5 Mayıs 1925'te Atatürk Orman Çiftliği'nin temelini atan Atatürk tarafından Yenimahalle'deki çorak araziyi ıslah etmek amacıyla kurulmuştur.

Yenimahalle nüfusu 2021 yılın da açıklanan rakamlara  göre 703.809. Bu nüfus, 342.333 erkek ve 361.476 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %48,64 erkek, %51,36 kadındır.

Yerel yönetimi ve partisi Ankara'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak uyandırmaktadır. Peki Yenimahalle Belediyesi Hangi Parti! Yenimahalle Belediye Başkanı Kimdir? CHP mi seçildi, Fethi Yaşar Kimdir, Aslen Nerelidir, Kaç Yaşındadır? İşte detaylar...

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12 Oca 2023 - 16:08 - Siyaset

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