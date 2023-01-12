Yenimahalle Belediyesi Hangi Parti! Yenimahalle Belediye Başkanı Kimdir?
Ankara'nın merkez ilçelerinden olan Yenimahalle cazibesi yüksek olan yerleşim yerlerindendir. 703 bin nüfus ilçenin Yerel yönetimi ve partisi Ankara'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak uyandırmaktadır. Peki Yenimahalle Belediyesi Hangi Parti! Yenimahalle Belediye Başkanı Kimdir? CHP mi seçildi, Fethi Yaşar Kimdir? İşte detaylar...
Ankara Yenimahalle, geçmişi 1925 yılına dayanan Ankara'nın bir ilçesidir. İlçe, 5 Mayıs 1925'te Atatürk Orman Çiftliği'nin temelini atan Atatürk tarafından Yenimahalle'deki çorak araziyi ıslah etmek amacıyla kurulmuştur.
Yenimahalle nüfusu 2021 yılın da açıklanan rakamlara göre 703.809. Bu nüfus, 342.333 erkek ve 361.476 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %48,64 erkek, %51,36 kadındır.
Yerel yönetimi ve partisi Ankara'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak uyandırmaktadır. Peki Yenimahalle Belediyesi Hangi Parti! Yenimahalle Belediye Başkanı Kimdir? CHP mi seçildi, Fethi Yaşar Kimdir, Aslen Nerelidir, Kaç Yaşındadır? İşte detaylar...
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12 Oca 2023 - 16:08 - Siyaset
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.