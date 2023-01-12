Kısmetse Olur Yaren’in Kalçası Canlı Yayında Düştü! 10 Bin Euro Verip Yaptırmıştı… “Erhan Yetiş!”
Youtube ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olmayı başarmış olan Kısmetse Olur’da öne çıkan gelin adaylarından bir tanesi olan Yaren’in kalçası resmen canlı yayında düştü! 10 bin Euro yani 200 bin lira ödeyerek kalçasını yaptırdığını ifade eden Yaren Dağ’ın bu hallerini görenler ise “Erhan yetiş! Gitti paralar” demeden yapamadılar! İşte merak edilen tüm detaylar…
9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasının son bölümü dün akşam Youtube’da 18.30 itibariyle yayınlanmıştı. Yarışmacılar arasındaki gerilim ve kaos gözlerden kaçmamıştı. Yarışmanın yıldız isimlerinden olan Yaren Dağ’ın canlı yayında düşen poposu ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.