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12 Oca 2023 - 16:07

Kısmetse Olur Yaren’in Kalçası Canlı Yayında Düştü! 10 Bin Euro Verip Yaptırmıştı… “Erhan Yetiş!”

Youtube ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olmayı başarmış olan Kısmetse Olur’da öne çıkan gelin adaylarından bir tanesi olan Yaren’in kalçası resmen canlı yayında düştü! 10 bin Euro yani 200 bin lira ödeyerek kalçasını yaptırdığını ifade eden Yaren Dağ’ın bu hallerini görenler ise “Erhan yetiş! Gitti paralar” demeden yapamadılar! İşte merak edilen tüm detaylar…