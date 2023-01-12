EYT’lilerin Promosyon Alabilecek mi? Milyonların Gözü Kulağı Bu Haberdeydi… 2023 EYT Şartları Belli Oldu!

Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe girmiş olan bir sigorta kanunu neticesinde prim günlerini ve sigortalılık sürelerini doldurmuş olmalarına rağmen yaş faktörüne takıldıkları için senelerdir emeklilik haklarına kavuşamayan vatandaşlar, 2022 yılının son günlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar ile rahat bir nefes aldı. Temmuz 2022 tarihinde Çakışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılmış olan EYT düzenleme çalışmalarının nihayete erdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ocak ayı gibi de teklifin Meclis’e getirileceğini müjdeledi.

2023 yılına girilmesi ile birlikte gözler Meclis’e çevrildi. EYT yasasının ne zaman yürürlüğe gireceği, vatandaşların ilk maaşlarını ne zaman alacakları, EYT’lilerin promosyon ödemelerinden yararlanıp yararlanamayacakları ve daha pek çok detaylar, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Halen Meclis gündemine taşınmamış olan yasa tasarısı için geri sayım devam ederken yetkililerden de EYT ile ilgili merak edilenlere ilişkin net açıklamalar gelmeye başladı.

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