Canlı Yayında Cin Çıkarmıştı! “Donat Kadın” Pelin Hürman Geri Döndü! Ücret Tarifesi Komple Değişti…

Teknolojinin giderek gelişmesi, bazı olayların üzerinden yıllar da geçse de ilk günkü gibi hatırlanmasına aracılık etti. Sevdikleri, dalga geçtikleri, eğlendikleri ve daha pek çok duygu besledikleri içerikleri teknolojinin kayıt hafızası sayesinde yeni yayınlanıyormuş gibi seyredebilen izleyiciler, son dönemlerde “Donatçı” lakabı ile ünlenen Pelin Hürman’ın videolarını sıklık ile seyretmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda Beyaz TV’de yayınlanan bir programa konuk olan ve orada bir seans düzenleyen Hürman, söyledikleri ve hareketleri ile haftalarca sosyal medyanın gündeminden düşmedi.

Aylar önce Beyaz TV’de yayınlanan “Her Açıdan” isimli programa konuk olarak katılan Pelin Hürman, kendisini “metafizik uzmanı” olarak tanıttı. Canlı yayında bir cin çıkarma seansı yaptığını ileri süren Hürman, kendisine veya etrafındakilere cinlerin musallat olduğunu düşünen kişileri kabul ettiğini de belirtmişti. Canlı yayında düzenlemiş olduğu cin çıkarma seansı esnasında kullanmış olduğu “sağdan soldan donat” cümlesi ve konuşmasına eşlik eden el hareketleri ile kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok seyredilenler arasına girmeyi başaran Hürman, geçtiğimiz günlerde YouTube hesabı üzerinden yeni bir video paylaşarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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