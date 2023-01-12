Canlı Yayında Cin Çıkarmıştı! “Donat Kadın” Pelin Hürman Geri Döndü! Ücret Tarifesi Komple Değişti…
Aylar önce Beyaz TV’de yayınlanan “Her Açıdan” isimli programa konuk olarak katılan Pelin Hürman, kendisini “metafizik uzmanı” olarak tanıttı. Canlı yayında bir cin çıkarma seansı yaptığını ileri süren Hürman, kendisine veya etrafındakilere cinlerin musallat olduğunu düşünen kişileri kabul ettiğini de belirtmişti. Canlı Yayında Cin Çıkarmıştı! “Donat Kadın” Pelin Hürman Geri Döndü! Ücret Tarifesi Komple Değişti…İşte Detaylar...
Teknolojinin giderek gelişmesi, bazı olayların üzerinden yıllar da geçse de ilk günkü gibi hatırlanmasına aracılık etti. Sevdikleri, dalga geçtikleri, eğlendikleri ve daha pek çok duygu besledikleri içerikleri teknolojinin kayıt hafızası sayesinde yeni yayınlanıyormuş gibi seyredebilen izleyiciler, son dönemlerde “Donatçı” lakabı ile ünlenen Pelin Hürman’ın videolarını sıklık ile seyretmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda Beyaz TV’de yayınlanan bir programa konuk olan ve orada bir seans düzenleyen Hürman, söyledikleri ve hareketleri ile haftalarca sosyal medyanın gündeminden düşmedi.
Aylar önce Beyaz TV’de yayınlanan “Her Açıdan” isimli programa konuk olarak katılan Pelin Hürman, kendisini “metafizik uzmanı” olarak tanıttı. Canlı yayında bir cin çıkarma seansı yaptığını ileri süren Hürman, kendisine veya etrafındakilere cinlerin musallat olduğunu düşünen kişileri kabul ettiğini de belirtmişti. Canlı yayında düzenlemiş olduğu cin çıkarma seansı esnasında kullanmış olduğu “sağdan soldan donat” cümlesi ve konuşmasına eşlik eden el hareketleri ile kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok seyredilenler arasına girmeyi başaran Hürman, geçtiğimiz günlerde YouTube hesabı üzerinden yeni bir video paylaşarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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12 Oca 2023 - 16:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.