- 12 Oca 2023 - 16:09 G: 12 Oca 2023 - 16:20

42 Yaşındaki Petek Dinçöz Külotlu Çorabıyla Şov Yaptı! “Genç Kızlara Taş Çıkarır!” Daha Yeni Evlenmişti…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan 42 yaşındaki Petek Dinçöz, külotlu çorabıyla resmen şov yaptı! Hayranlarından övgü dolu yorumlar alan Petek Dinçöz, mini bir etek giyerek “Genç kızlara taş çıkartır!” yorumlarını aldı. İşte daha yeni evlilik yapan Petek Dinçöz’ün muhteşem kareleri…

İş insanı Serkan Kodaloğlu’yla boşandıktan sonra aşkı Nida Büyükbayraktar’da bulan Petek Dinçöz, boşanma davasından birkaç ay sonra evlenmişti. Apar topar evlenen Petek Dinzçöz’ün hamile olduğu düşünülmüştü ama Petek Dinçöz, henüz hamile olmadığını ifade etmişti. Nida Büyükbayraktar’la bebek sahibi olmak istediklerini ifade eden Petek Dinçöz, sevenlerini şaşırtmıştı. Petek Dinçöz’ün sosyal medya üzerinden yapmış olduğu minili kıyafetlerle paylaşımı ise nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Oca 2023 - 16:09 Ankara- Yaşam

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