42 Yaşındaki Petek Dinçöz Külotlu Çorabıyla Şov Yaptı! “Genç Kızlara Taş Çıkarır!” Daha Yeni Evlenmişti…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan 42 yaşındaki Petek Dinçöz, külotlu çorabıyla resmen şov yaptı! Hayranlarından övgü dolu yorumlar alan Petek Dinçöz, mini bir etek giyerek “Genç kızlara taş çıkartır!” yorumlarını aldı. İşte daha yeni evlilik yapan Petek Dinçöz’ün muhteşem kareleri…
İş insanı Serkan Kodaloğlu’yla boşandıktan sonra aşkı Nida Büyükbayraktar’da bulan Petek Dinçöz, boşanma davasından birkaç ay sonra evlenmişti. Apar topar evlenen Petek Dinzçöz’ün hamile olduğu düşünülmüştü ama Petek Dinçöz, henüz hamile olmadığını ifade etmişti. Nida Büyükbayraktar’la bebek sahibi olmak istediklerini ifade eden Petek Dinçöz, sevenlerini şaşırtmıştı. Petek Dinçöz’ün sosyal medya üzerinden yapmış olduğu minili kıyafetlerle paylaşımı ise nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.