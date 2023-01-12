42 Yaşındaki Petek Dinçöz Külotlu Çorabıyla Şov Yaptı! “Genç Kızlara Taş Çıkarır!” Daha Yeni Evlenmişti…

İş insanı Serkan Kodaloğlu’yla boşandıktan sonra aşkı Nida Büyükbayraktar’da bulan Petek Dinçöz, boşanma davasından birkaç ay sonra evlenmişti. Apar topar evlenen Petek Dinzçöz’ün hamile olduğu düşünülmüştü ama Petek Dinçöz, henüz hamile olmadığını ifade etmişti. Nida Büyükbayraktar’la bebek sahibi olmak istediklerini ifade eden Petek Dinçöz, sevenlerini şaşırtmıştı. Petek Dinçöz’ün sosyal medya üzerinden yapmış olduğu minili kıyafetlerle paylaşımı ise nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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