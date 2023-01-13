Anasayfa/

Foto Galeri/

13 Oca 2023 - 09:04

Burhan Çaçan’dan Kötü Haber! Burhan Çaçan öldü mü, neden öldü? Burhan Çaçan kimdir, kaç yaşındaydı?

Türk Halk Müziğinin en iyi üstadlarından olan Burhan Çaçan'dan kötü haber geldi. 62 yaşındaki türkücü bugün gündüz saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ölüm haberinin duyulması ile Burhan Çaçan öldü mü, neden öldü? Burhan Çaçan kimdir, kaç yaşındaydı? Soruları merak uyandır. İşte haberin detayları…