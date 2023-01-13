Burhan Çaçan’dan Kötü Haber! Burhan Çaçan öldü mü, neden öldü? Burhan Çaçan kimdir, kaç yaşındaydı?
Türk Halk Müziğinin en iyi üstadlarından olan Burhan Çaçan'dan kötü haber geldi. 62 yaşındaki türkücü bugün gündüz saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ölüm haberinin duyulması ile Burhan Çaçan öldü mü, neden öldü? Burhan Çaçan kimdir, kaç yaşındaydı? Soruları merak uyandır. İşte haberin detayları…
Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan bugün evinde bulunduğu esnada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Ölüm haberi hem sanat camiası hem de sevenlerini üzdü. Burhan Çaçan 62 yaşında evinde geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etmiştir. Peki, Burhan Çaçan Kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte detaylar…
13 Oca 2023 - 09:04 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.