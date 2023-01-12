Masterchef All Star’ın İlk Yarışmacısı Belli Oldu! Kupayı Alıp Çıkacak; Acun Ilıcalı Bizzat Davet Etti…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olmayı başarmış olan Masterchef’in gelecek sezon All Star olacağı gündeme bomba gibi düşmüştü. Yarışmanın final bölümünde Somer Şef, yarışmanın gelecek sezon All Star olacağını duyurmuştu ve ilk yarışmacısı resmen belli oldu. Hem başarısıyla hem de yakışıklığıyla gündem olan isme; Acun Ilıcalı’nın bizzat davet götürdüğü iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü geçtiğimiz günlerde ekranlara gelmiş ve final heyecanı yaşanmıştı. 6 aylık serüvenin sonuna kalan Kıvanç Karadeniz ve Metin Yavuz kalmıştı. Kupayı kaldıran isimse Metin Yavuz olmuştu. Yarışmada emek vererek kupasını kaldıran Metin Yavuz, sevenlerini gururlandırmıştı. Gelecek yıl Masterchef yarışmasının “All Star” olacağı açıklandıktan sonra kimlerin bulunacağı merak konusu olmuştu ki, en sonunda büyük bomba patladı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.