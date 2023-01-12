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12 Oca 2023 - 20:13

Masterchef All Star’ın İlk Yarışmacısı Belli Oldu! Kupayı Alıp Çıkacak; Acun Ilıcalı Bizzat Davet Etti…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olmayı başarmış olan Masterchef’in gelecek sezon All Star olacağı gündeme bomba gibi düşmüştü. Yarışmanın final bölümünde Somer Şef, yarışmanın gelecek sezon All Star olacağını duyurmuştu ve ilk yarışmacısı resmen belli oldu. Hem başarısıyla hem de yakışıklığıyla gündem olan isme; Acun Ilıcalı’nın bizzat davet götürdüğü iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…