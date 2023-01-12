Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in Foyası Ortaya Çıktı! 2 Gün Önce Sevgilisinden Ayrılmıştı…
Yalı Çapkını dizisinde Seyran ve Ferit karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in foyası resmen ortaya çıktı! 2 gün önce sevgilisinden ayrılan Afra Saraçoğlu’nun Mert Ramazan Demir’le yakınlaşması; “yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Gerçek bir hayat hikayesini ele alan Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen ve reytinglerde kırılmadık rekor bırakmayan Yalı Çapkını dizisinde Seyran ve Ferit karakterleri ise seyircilerin odak noktası haline gelmişti. Dizinin güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu ve dünya yakışıklısı Mert Ramazan Demir’in arkadaş oldukları biliniyordu ama gelen tek bir kare ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, ikili arasında neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.