Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in Foyası Ortaya Çıktı! 2 Gün Önce Sevgilisinden Ayrılmıştı…

Gerçek bir hayat hikayesini ele alan Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen ve reytinglerde kırılmadık rekor bırakmayan Yalı Çapkını dizisinde Seyran ve Ferit karakterleri ise seyircilerin odak noktası haline gelmişti. Dizinin güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu ve dünya yakışıklısı Mert Ramazan Demir’in arkadaş oldukları biliniyordu ama gelen tek bir kare ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, ikili arasında neler oluyor?

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