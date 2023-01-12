Kısmetse Olur Sedat Hakkında Buz Kestiren İddia! Genç Kızları Hop Hop Hoplatıyordu Ama…

Tam tamına 5 yıl sonra ekranlara dönüş yapan Kısmetse Olur yarışmasında yaşananlar seyirci cephesinde ilgiyle takip ediliyordu. Yarışmanın son bölümünde yine kavgalar ve kaoslar yeterince verilmişti. Aşklarında alıp başını gittiği Kısmetse Olur yarışmasında Sedat en sonunda aşkı Elif isimli yarışmacıda bulmuştu ama ortaya atılan bir iddia herkesin şoktan şoka girmesine neden oldu. Peki, neler oluyor?

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