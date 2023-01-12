Kısmetse Olur Sedat Hakkında Buz Kestiren İddia! Genç Kızları Hop Hop Hoplatıyordu Ama…
9 erkek ve 9 kadın yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasında olaylar bitmek nedir bilmiyor! Yarışmacılar arasında bulunan ve her sözü ayrı bir olay yaratan Sedat hakkında buz kestiren bir iddia ortaya atıldı. Genç kızların yürekleri hop hop hoplatan isim; sosyal medyayı salladı geçti. İşte merak edilenler…
Tam tamına 5 yıl sonra ekranlara dönüş yapan Kısmetse Olur yarışmasında yaşananlar seyirci cephesinde ilgiyle takip ediliyordu. Yarışmanın son bölümünde yine kavgalar ve kaoslar yeterince verilmişti. Aşklarında alıp başını gittiği Kısmetse Olur yarışmasında Sedat en sonunda aşkı Elif isimli yarışmacıda bulmuştu ama ortaya atılan bir iddia herkesin şoktan şoka girmesine neden oldu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.