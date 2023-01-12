Şeyma Subaşı’nın Jakuzi Pozları Alev Alev! “Çıplak Sandım!” Nişanlısının Kafasında Saç Kalmadı, Hepsi Döküldü…

Acun Ilıcalı’yla yaşamış olduğu yasak aşkla gündem olan Şeyma Subaşı, 8 – 9 yıl kadar birlikte olmuştu. İlişkileri boyunca sadece 1 yıl evli kalan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanma sonrasında bir daha yan yana gelmemişti. Aşkı birçok isimde arayan ama en sonunda Mısırlı milyoner iş insanı Mohammed Alsaloussi’de bulmuştu. Yakın zamanda dünya evine girecek olan Şeyma Subaşı’ndan gelen jakuzi pozları ise ortalığı inim inim inletti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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