Şeyma Subaşı’nın Jakuzi Pozları Alev Alev! “Çıplak Sandım!” Nişanlısının Kafasında Saç Kalmadı, Hepsi Döküldü…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’nın jakuzi pozları alev alev yaktı. Hayranlarından “Çıplak sandım” yorumlarını alan Şeyma Subaşı’nın bu karelerinden sonra birçok kişi ise “Nişanlısının kafasında saç kalmadı, hepsi döküldü” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’yla yaşamış olduğu yasak aşkla gündem olan Şeyma Subaşı, 8 – 9 yıl kadar birlikte olmuştu. İlişkileri boyunca sadece 1 yıl evli kalan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanma sonrasında bir daha yan yana gelmemişti. Aşkı birçok isimde arayan ama en sonunda Mısırlı milyoner iş insanı Mohammed Alsaloussi’de bulmuştu. Yakın zamanda dünya evine girecek olan Şeyma Subaşı’ndan gelen jakuzi pozları ise ortalığı inim inim inletti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.