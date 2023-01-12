Defne Samyeli Ezber Bozdu! Leoparlı Mayosuyla Tüm Çekiciliğini Konuşturdu… “Benimle Evlenir Misin?”
ATV Ekranlarının en çok izlenen programlarından bir tanesi olan Aldatmak dizisiyle ekranlara dönmeye karar veren Defne Samyeli, bu kez çok fena ezber bozdu. Leoparlı mayosuyla hem çekiciliğini hem de seksiliğini konuşturan Defne Samyeli’ye sevenleri ise “Benimle evlenir misin?” yorumlarında bulundu. Peki, Defne Samyeli nasıl bir paylaşımda bulundu?
Aldatmak dizisinde hayat verdiği dişli karakterle sevenlerini şaşırtan Defne Samyeli, Yalı Çapkını gibi bir diziyi reddederek ekranlara gelince sevenleri şok olmuştu. Sadece Yalı Çapkını değil aynı zamanda Camdaki Kız dizisiyle de tüm bağlarını koparan güzeller güzeli oyuncu her ne kadar “Başrol olarak bulunmayacağım hiçbir işte çalışmam” iddialarında bulunsa bile Aldatmak dizisiyle herkesi şaşırtmıştı. Oyunculuk mesleğinin yanı sıra sahnelerde şarkı söylemekten hoşlandığını ifade eden Defne Samyeli’nin sosyal medya karelerine beğeniler şelale oldu yağdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.