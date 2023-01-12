Defne Samyeli Ezber Bozdu! Leoparlı Mayosuyla Tüm Çekiciliğini Konuşturdu… “Benimle Evlenir Misin?”

Aldatmak dizisinde hayat verdiği dişli karakterle sevenlerini şaşırtan Defne Samyeli, Yalı Çapkını gibi bir diziyi reddederek ekranlara gelince sevenleri şok olmuştu. Sadece Yalı Çapkını değil aynı zamanda Camdaki Kız dizisiyle de tüm bağlarını koparan güzeller güzeli oyuncu her ne kadar “Başrol olarak bulunmayacağım hiçbir işte çalışmam” iddialarında bulunsa bile Aldatmak dizisiyle herkesi şaşırtmıştı. Oyunculuk mesleğinin yanı sıra sahnelerde şarkı söylemekten hoşlandığını ifade eden Defne Samyeli’nin sosyal medya karelerine beğeniler şelale oldu yağdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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