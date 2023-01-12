Fahriye Evcen’den Sevenlerini Kahreden Paylaşım! Doğuma Sadece 1,5 Ay Kalmıştı Ama… Neler Oluyor?
En son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde boy gösteren güzeller güzeli oyuncu Fahriye Evcen’den kahreden bir haber geldi. Doğuma sadece 1.5 ay kala paylaşım yaparak herkesi şaşırtan Fahriye Evcen, sevenlerinin kafalarını karıştırdı. Peki, Fahriye Evcen nasıl bir paylaşımda bulundu?
2016 yılında dünya yakışıklısı Burak Özçivit’le evlenen Fahriye Evcen, 2019 yılında ise oğlu Karan’ı kucağına almıştı. Karan’ın doğumundan sonra uzun bir süre ekranlarda boy göstermeyen Fahriye Evcen, en sonunda bir dönem dizisi olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle el sıkışmıştı ama dizide sadece 1 sezon kalabildi. Güzel oyuncu, ikinci çocuğa hamile olduğunu duyunca yapımcıya durumu izah etmiş ve diziden çekilmek istediğini ifade etmişti. Şimdilerde yaklaşık 8 aylık hamile olan Fahriye Evcen’den gelen paylaşım ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.