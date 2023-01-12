Fahriye Evcen’den Sevenlerini Kahreden Paylaşım! Doğuma Sadece 1,5 Ay Kalmıştı Ama… Neler Oluyor?

2016 yılında dünya yakışıklısı Burak Özçivit’le evlenen Fahriye Evcen, 2019 yılında ise oğlu Karan’ı kucağına almıştı. Karan’ın doğumundan sonra uzun bir süre ekranlarda boy göstermeyen Fahriye Evcen, en sonunda bir dönem dizisi olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle el sıkışmıştı ama dizide sadece 1 sezon kalabildi. Güzel oyuncu, ikinci çocuğa hamile olduğunu duyunca yapımcıya durumu izah etmiş ve diziden çekilmek istediğini ifade etmişti. Şimdilerde yaklaşık 8 aylık hamile olan Fahriye Evcen’den gelen paylaşım ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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