- 12 Oca 2023 - 21:25 G: 12 Oca 2023 - 21:40

Gönül Dağı Dilek İki Dirhem Bir Çekirdek! Simsiyah, Midi Boy Elbisesiyle Yine Şov Yaptı…

TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan’ın iki dirhem bir çekirdek kareleri başları döndürdü. Midi boy, simsiyah bir kıyafet giyen güzel isim, şov üzerine şov yaptı. İşte güzeller güzeli oyuncunun çok konuşulan o kareleri…

Anadolu’nun sıcacık hikayesini ekranlara taşıyan Gönül Dağı dizisinin başrollerinde ise Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi isimler bulunuyordu. Diziden geçtiğimiz sezon ayrılan Gülsim Ali İlhan, sevenlerini derinden üzmüştü. Yeniden ekranlara bambaşka bir karakterle dönmeye hazırlanan Gülsim Ali İlhan, sosyal medyayı sallayacak bir kareye yer verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Oca 2023 - 21:25 Ankara- Yaşam

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Gönül Dağı Dilek İki Dirhem Bir Çekirdek! Simsiyah, Midi Boy Elbisesiyle Yine Şov Yaptı… mask
Gönül Dağı Dilek İki Dirhem Bir Çekirdek! Simsiyah, Midi Boy Elbisesiyle Yine Şov Yaptı…
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