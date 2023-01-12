Gönül Dağı Dilek İki Dirhem Bir Çekirdek! Simsiyah, Midi Boy Elbisesiyle Yine Şov Yaptı…
TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan’ın iki dirhem bir çekirdek kareleri başları döndürdü. Midi boy, simsiyah bir kıyafet giyen güzel isim, şov üzerine şov yaptı. İşte güzeller güzeli oyuncunun çok konuşulan o kareleri…
Anadolu’nun sıcacık hikayesini ekranlara taşıyan Gönül Dağı dizisinin başrollerinde ise Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi isimler bulunuyordu. Diziden geçtiğimiz sezon ayrılan Gülsim Ali İlhan, sevenlerini derinden üzmüştü. Yeniden ekranlara bambaşka bir karakterle dönmeye hazırlanan Gülsim Ali İlhan, sosyal medyayı sallayacak bir kareye yer verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.