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12 Oca 2023 - 21:25

Gönül Dağı Dilek İki Dirhem Bir Çekirdek! Simsiyah, Midi Boy Elbisesiyle Yine Şov Yaptı…

TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan’ın iki dirhem bir çekirdek kareleri başları döndürdü. Midi boy, simsiyah bir kıyafet giyen güzel isim, şov üzerine şov yaptı. İşte güzeller güzeli oyuncunun çok konuşulan o kareleri…