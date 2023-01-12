- 12 Oca 2023 - 21:53 G: 12 Oca 2023 - 22:17

Instagram Kullanıcılarına Kötü Haber Geldi! O Kısım Tamamen Kaldırılacak; Tarihler Verildi! Reels, Keşfet, Profil…

Instagram kullanıcılarına kötü haber duyuruldu. O kısmı tamamen kaldıracağını ifade eden Instagram yetkilileri, istenilen erişimi ve etkiyi alamadıklarını gösterdi. Kaldırılacağı tarih hakkında da konuşan yetkililer milyonları ikiye ayırdı. Reels, keşfet ve birçok bölümden oluşan Instagram’dan hangi kısmın kaldırılacağı ise büyük bir merak konusu oldu.

Sadece Türkiye’de değil, dünyada en çok indirilen ve kullanılan uygulamalar arasında yerini alan Instagram, her geçen gün kitlesini artırıyor. Instagram’ın yapmış olduğu son güncellemelerini görenler ise “TikTok” uygulamasına benzediği için yakınmış ve Instagram hakkında şikayetlerini dile getirmişti. Peki, şimdi neler oluyor?

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12 Oca 2023 - 21:53 Ankara- Yaşam

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