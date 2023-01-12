Instagram Kullanıcılarına Kötü Haber Geldi! O Kısım Tamamen Kaldırılacak; Tarihler Verildi! Reels, Keşfet, Profil…
Instagram kullanıcılarına kötü haber duyuruldu. O kısmı tamamen kaldıracağını ifade eden Instagram yetkilileri, istenilen erişimi ve etkiyi alamadıklarını gösterdi. Kaldırılacağı tarih hakkında da konuşan yetkililer milyonları ikiye ayırdı. Reels, keşfet ve birçok bölümden oluşan Instagram’dan hangi kısmın kaldırılacağı ise büyük bir merak konusu oldu.
Sadece Türkiye’de değil, dünyada en çok indirilen ve kullanılan uygulamalar arasında yerini alan Instagram, her geçen gün kitlesini artırıyor. Instagram’ın yapmış olduğu son güncellemelerini görenler ise “TikTok” uygulamasına benzediği için yakınmış ve Instagram hakkında şikayetlerini dile getirmişti. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.