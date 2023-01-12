Instagram Kullanıcılarına Kötü Haber Geldi! O Kısım Tamamen Kaldırılacak; Tarihler Verildi! Reels, Keşfet, Profil…

Sadece Türkiye’de değil, dünyada en çok indirilen ve kullanılan uygulamalar arasında yerini alan Instagram, her geçen gün kitlesini artırıyor. Instagram’ın yapmış olduğu son güncellemelerini görenler ise “TikTok” uygulamasına benzediği için yakınmış ve Instagram hakkında şikayetlerini dile getirmişti. Peki, şimdi neler oluyor?

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