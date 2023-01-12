Selin Ciğerci’nin Havuz Pozu Baş Döndürdü! “Tam Liseli Kızlar Gibisin!” Beğeni Rekoru Kırıldı…

Gökhan Çıra’yla 2019 yılında büyük bir aşkla evlenen Selin Ciğerci, 2021 yılının son günlerine doğru boşanmıştı. 2022 yılının başında yeniden barışan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, barışmadan birkaç ay sonra yeniden boşanma kararı almışlardı. İki kez evlilik yolunu deneyen ama ikisinde de başarılı olamayan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, sevenlerini derinden üzmüştü. Şimdilerde bekar bir kadın olan Selin Ciğerci’nin sosyal medya kareleri nefesleri kesti. İşte merak edilenler…

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