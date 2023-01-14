Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 14 Ocak 2023 Cumartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 14 Ocak 2023 Cumartesi Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Elektrik kesintisi, şiddetli hava koşulları, ekipman arızası veya elektrik şebekesindeki sorunlar gibi çeşitli faktörlerin neden olabileceği, bir alandaki geçici veya kalıcı elektrik gücü kaybıdır.

Elektrik kesintileri, özellikle uzun bir süre devam ederse rahatsız edici olabilir ve hatta hastaneler veya acil servisler gibi kritik altyapıların etkilendiği belirli durumlarda tehlikeli olabilir.

Elektrik kesintisi yaşıyorsanız, güvende kalmak ve rahatsızlığı en aza indirmek için yapabileceğiniz birkaç şey vardır:

Güç geri geldiğinde hasar görmelerini önlemek için güç kesildiğinde kullanımda olan tüm cihazları veya elektronik cihazları fişten çekin.

Elektrik kesintisinin nedeni fırtına ise, pencerelerden uzak durun ve güvenli bir yer de kalın.

Jeneratörünüz varsa, karbon monoksit zehirlenmesini önlemek için yalnızca üreticinin talimatlarına göre kullanın.

Karanlıkta kolayca bulabilmek için bir el feneri ve yedek pilleri uygun bir yerde bulundurun.

Kesinti uzarsa, yetkili makamlar veya elektrik şirketi ile kontrol ederek güncel kaldığınızdan emin olun.

Peki, 14 Ocak 2023 Cumartesi Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 14 Ocak 2023 Cumartesi Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

14 Ocak 2023 Cumartesi, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi!

ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde şu an 14 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

14.01.2023 09:00 - 16:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 5534, ORHANGAZİ

Bakım Çalışması

14.01.2023 09:30 - 17:30

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAZAKİSTAN, 12

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MEBUSEVLERİ, DÖGOL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.01.2023 15:11 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DEVLET, YAHYA GALİP Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÜMİT, 2494/4 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

NAMIK KEMAL, YAHYA GALİP Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İLKBAHAR, 606 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.01.2023 09:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

NAMIK KEMAL, KUMRULAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALACAATLI, 3352 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

NAMIK KEMAL, NECATİBEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ARKA TOPRAKLIK, İNCESU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ETİ, STRAZBURG Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

REMZİ OĞUZ ARIK, BÜKLÜM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DEVLET, YAHYA GALİP Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde şu an 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUNUS EMRE, AYAŞ ANKARA YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İNCİRLİK, İNCİRLİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TÜRKOBASI, TÜRKOBASI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde şu an 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

14.01.2023 09:45 - 17:15

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AĞILCIK, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, ABADAN, HACI BAYRAM VELI., KAZIM KARABEKİR, TUĞLA, 19, SARIBEYLER, TURAN, YURDAGÜL, ÇAYIRYOLU, TURGUT ÖZAL, AHMETADİL, ELİF, ONUR, KIBRIS, GÜLER, ATATÜRK.., İHLAS, EYÜP SULTAN, MÜRÜVVET, MEHMET AKİF ERSOY., FATİH SULTAN MEHMET, KARDELEN, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ŞİRİN_1, YAVUZ SULTAN SELİM_1, ZAFER, ÇALSEKİ, MEHMETÇİK, OBA., MENEKŞE...., MAZLUM, PEYAMİ SAFA, KIZILCA, POSTA, SÜTÇÜ İMAM., ATAÇ, MENEKŞE.., FEVZİ ÇAKMAK, AKTAŞ, DURU, YEŞİLIRMAK, KARAHANLI, MEMLİK, TURGUT ALTINOK, 279, ÜNAL_1, ADNAN MENDERES, 5, ŞEHİT MUSTAFA MAYUK, VEYSEL KARANİ, 200, 210, HÜSEYİNGAZİ, KİRAZLI, ELMAS, SARMAŞIK, HIZIR REİS_1, ZÜMRÜT_2, ÇAĞLAYAN_1, ŞENYUVA, KARACAOĞLAN_1, ÜZÜMLÜ, MÜCAHİT, FARUK, KAĞAN, YENİ ASIR, GÖZDE, ALPARSLAN_1, 256, FEZER, 313, YAKUPHASAN, GÜNAYDIN, BEDİR, AY_1, CUMHURİYET., HİLAL, İSTİKLAL_4, MEVLANA, NERGİZ_1, ŞAFAK, ŞEN, ŞEYH ŞAMİL, TAŞKENT_1, VADİ, YEŞİLÖZ, YUNUS EMRE...., ZAMBAK, ZİRAAT, AKŞEMSETTİN., BOSNA HERSEK, ÇİĞDEM, HACI EFENDİ, AZERBAYCAN, KILIÇALİPAŞA, ÖZDEMİR_2, ULUDERE, YILDIRIM BEYAZIT, CELAL ATİK_1, 12, IRMAK, 318, YEŞİLVADİ SİTESİ, DUMLUPINAR_1, MUSUL, 270, EREN, MELİKŞAH_1, DAĞISTAN, PREVEZE., ZİYA ÜLHAK, 680 ADA, DEDEKORKUT, İKİZ, ERTUĞRULGAZİ., YAKUT, GENÇ OSMAN.., SANCAK.., 310, MERVE, BİRLİK, MAHİR, KURUSARI, AKŞEMSETTİN, KOSOVA., 350, 203, ŞEYH EDİBALİ, İZZET BEGOVİÇ, 211, ÖMER SEYFETTİN_1, 346, AHMET YESEVİ, BAĞLUM, 281, İREM, GENÇ OSMAN, 201, ÇAD, 221, İKBAL, KEKLİK_1, 71, TOPRAKLIK, İSKENDER, HALİS, 308, İSFAHAN, EKBER, 293, 207, MEDENİ, SERHAT, YILDIRIM BEYAZIT KÜME-, ATIF EFENDİ, 199, CEVHER, 103, 7, 78, OĞUZHAN_1, GÜMÜŞ, DERİN, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, KUMRULU, ILGAZ, 72, KÖKLÜ, ERGENEKON., GÜZELYURT BAĞLUM, 171, SİRKELİ YEŞİLOVA, 101, ERDEMLİ, FİDAN, SARAY., 43, İNZAR, 195, MİRAÇ, İRŞAT, 108, COŞKUN, ÇİMEN_1, FERAH, ÇAĞDAŞ, YILDIZ-, BAYIR, 235, AŞIK VEYSEL_1, FARABİ, YEŞİLYURT MAH, 320, 307, ILGIN, CEVHER DUDAYEV, ŞAHİN_2, 2, GÜVERCİN, 4, 69, 9, MİMAR, SELÇUK., 85, 49, YUNUS EMRE....., 70, 218, 90, 81, NENE HATUN, PLEVNE., 193, 290, BADEMLİ, 8, 48, KÖROĞLU, 41, 217, ÇAĞRI, 104, İNCİ, 3, 225, 38, 15, GAYRET, KARYAĞDI_1, GÜL.., TUNALI, 42, 223, AŞİNA, İSLAMABAD, 39, 75, 11., 2., ÖZAL, KAZIM KARABEKİR., 827 ADA, 189, 204, 14, 173, 298, ARAFAT_1, CİHANGİR_1, KATMER, EDA, 223_1, 165, 10, 175, KARAMAN, GAZİ ABDURRAHİM, 305, 228, 73, BARIŞ, ÇELEBİ_1, KIZILIRMAK, ESRA, AKIN., HAKİKAT, 45, 192, EKLEM, KALPAKLIPINAR, HÜZÜN, 220, 260, 74, EMİN, 32, ALPARSLAN.., 219, YAKUT., İLKER., 26, HAYDAR, KARŞIYAKA, ARAFAT, KAŞKARLI, 1, HIRA, 202, 60, ATAK, HAZAN, 166, SUSAM, 13., ÜNAL, ALPEREN.., MÜZDELİFE, 216, 259, PİRİ REİS., EMİRHAN, KEREM, 315, 77, 164, 209, DİKMEN, SAİDİ NURSİ, IHLAMUR, KEHRİBAR, 249, 82, 25, KOSOVA_2, 21, DERVİŞ, CELALETTİN RUMİ, ORUÇ REİS_1, SÖĞÜTLÜ, 18, 109, KAHRAMAN, SELİMİYE 1, 34, KÜRŞAT_1, 80, SEFA, MENEKŞE, KUBAT, BUHARA_1, EKİN.., KILIÇLAR KÜME, ERDEM, 87, 86, PELİN, HEKİMHAN, BURCU, SEVGÜLÜ, ERTUĞRUL, DUMLUPINAR, 312, HAMİT, 29, 28, 187, 234, KÖSTEBEK, 50, 62, 180, 263, 6, 35, 79, 5., SERÜVEN, FAZİLET_1, KOSTÜM, 91, FEZA, ANAFARTALAR., MERDANE, 208, GAZİ NECDET ÖZKAN, 215, ÇINAR., ÇAYIR YOLU, KIBRIS.., BAHTİYAR_1, 297, VATAN, ÇEMBER, MENDERES, 24, 107, 238, 47, 322, 20, YURTSEVEN, ULUBATLI HASAN_1, 68, 1041, SÜMBÜL, 167, 284, KUVAYİ MİLLİYE, 9., LEZGİ, ATAKAN, BOSNA., GONCA, 174, 191, BAHAR, SANCAK, 250, 94, 23, 170-, 6., NENE HATUN., 110, 30, ELMALI, 317, 7., KÖSRELİKKIZIĞI, ÇINAR, ÖMER SEYFETTİN

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EMNİYET, HİPODROM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAKACIK, OYUKLU MEVKİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde şu an 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇİĞİLTEPE, MURADİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇİĞİLTEPE, MURADİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇİĞİLTEPE, MURADİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUTLU, MUTLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde şu an 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

14.01.2023 09:45 - 17:15

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AĞILCIK, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, ABADAN, HACI BAYRAM VELI., KAZIM KARABEKİR, TUĞLA, 19, SARIBEYLER, TURAN, YURDAGÜL, ÇAYIRYOLU, TURGUT ÖZAL, AHMETADİL, ELİF, ONUR, KIBRIS, GÜLER, ATATÜRK.., İHLAS, EYÜP SULTAN, MÜRÜVVET, MEHMET AKİF ERSOY., FATİH SULTAN MEHMET, KARDELEN, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ŞİRİN_1, YAVUZ SULTAN SELİM_1, ZAFER, ÇALSEKİ, MEHMETÇİK, OBA., MENEKŞE...., MAZLUM, PEYAMİ SAFA, KIZILCA, POSTA, SÜTÇÜ İMAM., ATAÇ, MENEKŞE.., FEVZİ ÇAKMAK, AKTAŞ, DURU, YEŞİLIRMAK, KARAHANLI, MEMLİK, TURGUT ALTINOK, 279, ÜNAL_1, ADNAN MENDERES, 5, ŞEHİT MUSTAFA MAYUK, VEYSEL KARANİ, 200, 210, HÜSEYİNGAZİ, KİRAZLI, ELMAS, SARMAŞIK, HIZIR REİS_1, ZÜMRÜT_2, ÇAĞLAYAN_1, ŞENYUVA, KARACAOĞLAN_1, ÜZÜMLÜ, MÜCAHİT, FARUK, KAĞAN, YENİ ASIR, GÖZDE, ALPARSLAN_1, 256, FEZER, 313, YAKUPHASAN, GÜNAYDIN, BEDİR, AY_1, CUMHURİYET., HİLAL, İSTİKLAL_4, MEVLANA, NERGİZ_1, ŞAFAK, ŞEN, ŞEYH ŞAMİL, TAŞKENT_1, VADİ, YEŞİLÖZ, YUNUS EMRE...., ZAMBAK, ZİRAAT, AKŞEMSETTİN., BOSNA HERSEK, ÇİĞDEM, HACI EFENDİ, AZERBAYCAN, KILIÇALİPAŞA, ÖZDEMİR_2, ULUDERE, YILDIRIM BEYAZIT, CELAL ATİK_1, 12, IRMAK, 318, YEŞİLVADİ SİTESİ, DUMLUPINAR_1, MUSUL, 270, EREN, MELİKŞAH_1, DAĞISTAN, PREVEZE., ZİYA ÜLHAK, 680 ADA, DEDEKORKUT, İKİZ, ERTUĞRULGAZİ., YAKUT, GENÇ OSMAN.., SANCAK.., 310, MERVE, BİRLİK, MAHİR, KURUSARI, AKŞEMSETTİN, KOSOVA., 350, 203, ŞEYH EDİBALİ, İZZET BEGOVİÇ, 211, ÖMER SEYFETTİN_1, 346, AHMET YESEVİ, BAĞLUM, 281, İREM, GENÇ OSMAN, 201, ÇAD, 221, İKBAL, KEKLİK_1, 71, TOPRAKLIK, İSKENDER, HALİS, 308, İSFAHAN, EKBER, 293, 207, MEDENİ, SERHAT, YILDIRIM BEYAZIT KÜME-, ATIF EFENDİ, 199, CEVHER, 103, 7, 78, OĞUZHAN_1, GÜMÜŞ, DERİN, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, KUMRULU, ILGAZ, 72, KÖKLÜ, ERGENEKON., GÜZELYURT BAĞLUM, 171, SİRKELİ YEŞİLOVA, 101, ERDEMLİ, FİDAN, SARAY., 43, İNZAR, 195, MİRAÇ, İRŞAT, 108, COŞKUN, ÇİMEN_1, FERAH, ÇAĞDAŞ, YILDIZ-, BAYIR, 235, AŞIK VEYSEL_1, FARABİ, YEŞİLYURT MAH, 320, 307, ILGIN, CEVHER DUDAYEV, ŞAHİN_2, 2, GÜVERCİN, 4, 69, 9, MİMAR, SELÇUK., 85, 49, YUNUS EMRE....., 70, 218, 90, 81, NENE HATUN, PLEVNE., 193, 290, BADEMLİ, 8, 48, KÖROĞLU, 41, 217, ÇAĞRI, 104, İNCİ, 3, 225, 38, 15, GAYRET, KARYAĞDI_1, GÜL.., TUNALI, 42, 223, AŞİNA, İSLAMABAD, 39, 75, 11., 2., ÖZAL, KAZIM KARABEKİR., 827 ADA, 189, 204, 14, 173, 298, ARAFAT_1, CİHANGİR_1, KATMER, EDA, 223_1, 165, 10, 175, KARAMAN, GAZİ ABDURRAHİM, 305, 228, 73, BARIŞ, ÇELEBİ_1, KIZILIRMAK, ESRA, AKIN., HAKİKAT, 45, 192, EKLEM, KALPAKLIPINAR, HÜZÜN, 220, 260, 74, EMİN, 32, ALPARSLAN.., 219, YAKUT., İLKER., 26, HAYDAR, KARŞIYAKA, ARAFAT, KAŞKARLI, 1, HIRA, 202, 60, ATAK, HAZAN, 166, SUSAM, 13., ÜNAL, ALPEREN.., MÜZDELİFE, 216, 259, PİRİ REİS., EMİRHAN, KEREM, 315, 77, 164, 209, DİKMEN, SAİDİ NURSİ, IHLAMUR, KEHRİBAR, 249, 82, 25, KOSOVA_2, 21, DERVİŞ, CELALETTİN RUMİ, ORUÇ REİS_1, SÖĞÜTLÜ, 18, 109, KAHRAMAN, SELİMİYE 1, 34, KÜRŞAT_1, 80, SEFA, MENEKŞE, KUBAT, BUHARA_1, EKİN.., KILIÇLAR KÜME, ERDEM, 87, 86, PELİN, HEKİMHAN, BURCU, SEVGÜLÜ, ERTUĞRUL, DUMLUPINAR, 312, HAMİT, 29, 28, 187, 234, KÖSTEBEK, 50, 62, 180, 263, 6, 35, 79, 5., SERÜVEN, FAZİLET_1, KOSTÜM, 91, FEZA, ANAFARTALAR., MERDANE, 208, GAZİ NECDET ÖZKAN, 215, ÇINAR., ÇAYIR YOLU, KIBRIS.., BAHTİYAR_1, 297, VATAN, ÇEMBER, MENDERES, 24, 107, 238, 47, 322, 20, YURTSEVEN, ULUBATLI HASAN_1, 68, 1041, SÜMBÜL, 167, 284, KUVAYİ MİLLİYE, 9., LEZGİ, ATAKAN, BOSNA., GONCA, 174, 191, BAHAR, SANCAK, 250, 94, 23, 170-, 6., NENE HATUN., 110, 30, ELMALI, 317, 7., KÖSRELİKKIZIĞI, ÇINAR, ÖMER SEYFETTİN

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HİSAR, OKUL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARŞIYAKA, OKUL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...