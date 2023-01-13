Anasayfa/

Foto Galeri/

13 Oca 2023 - 10:25

Altın Yatırımcısına Yıkım Yaratacak Haber! Bu Kez Zirvenin de Zirvesinde… 13 Ocak Altın Fiyatları…

Altın yatırımcısına yıkım yaratacak haber verildi. Bu kez altın resmen zirvenin de zirvesinde! Yükseliş rüzgarına kapılıp giden altın; 13 Ocak itibariyle araştırmalara neden oldu. Güncel altın fiyatlarını görenler ise ne diyeceğini şaşırdı! Uzun bir süredir atına yatırım yapan ya da bundan sonraki süreçte altına yatırım yapmak isteyen kişiler; karşılarına çıkan fiyatlar sonrasında adeta şok oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…