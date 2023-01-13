- 13 Oca 2023 - 10:25 G: 13 Oca 2023 - 10:29

Altın Yatırımcısına Yıkım Yaratacak Haber! Bu Kez Zirvenin de Zirvesinde… 13 Ocak Altın Fiyatları…

Altın yatırımcısına yıkım yaratacak haber verildi. Bu kez altın resmen zirvenin de zirvesinde! Yükseliş rüzgarına kapılıp giden altın; 13 Ocak itibariyle araştırmalara neden oldu. Güncel altın fiyatlarını görenler ise ne diyeceğini şaşırdı! Uzun bir süredir atına yatırım yapan ya da bundan sonraki süreçte altına yatırım yapmak isteyen kişiler; karşılarına çıkan fiyatlar sonrasında adeta şok oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

En son olarak FED faiz kararın ve doların baskılanmasından etkilenen altın, zirvelere doğru uçmuştu. Uzun bir aradan sonra yeniden sahalardaki yerini alan altın, yatırımcısının şok olmasına neden oldu. 13 Aralık itibariyle araştırma yapan kişiler, altının önce düştüğünü sonra ise yükselerek ivme kazandığını gördüler. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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13 Oca 2023 - 10:25 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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