Altın Yatırımcısına Yıkım Yaratacak Haber! Bu Kez Zirvenin de Zirvesinde… 13 Ocak Altın Fiyatları…
Altın yatırımcısına yıkım yaratacak haber verildi. Bu kez altın resmen zirvenin de zirvesinde! Yükseliş rüzgarına kapılıp giden altın; 13 Ocak itibariyle araştırmalara neden oldu. Güncel altın fiyatlarını görenler ise ne diyeceğini şaşırdı! Uzun bir süredir atına yatırım yapan ya da bundan sonraki süreçte altına yatırım yapmak isteyen kişiler; karşılarına çıkan fiyatlar sonrasında adeta şok oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
En son olarak FED faiz kararın ve doların baskılanmasından etkilenen altın, zirvelere doğru uçmuştu. Uzun bir aradan sonra yeniden sahalardaki yerini alan altın, yatırımcısının şok olmasına neden oldu. 13 Aralık itibariyle araştırma yapan kişiler, altının önce düştüğünü sonra ise yükselerek ivme kazandığını gördüler. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.