- 15 Oca 2023 - 16:24 G: 15 Oca 2023 - 16:28

Pursaklar İsmi Nereden Gelir, Anlamı Nedir? Pursaklar Ne Zaman İlçe Oldu? Ankara Pursaklar İlçesi Nerede Nasıl Gidilir?

Pursaklar, Ankara'nın büyükşehir ilçelerinden biri olarak kabul edilir. Hızla artan bir nüfusa, gelişmiş bir altyapıya ve hizmetlere sahip olup, Ankara'nın merkezine ve Esenboğa Havalimanı'na yakınlığı ile tanınmaktadır.

Ankara Pursaklar İlçesi Nerede Nasıl Gidilir?

Pursaklar ayrıca çok çeşitli mağazalara, işyerlerine ve yerleşim alanlarına sahiptir ve bu da onu yaşamak ve çalışmak için cazip bir yer haline getirir. İlçe ayrıca turizm endüstrisini geliştirmek ve yerel kültür ve yemeklerini tanıtmak için aktif olarak çalışmaktadır.

Pursaklar'ın 2021 yılı verilerine göre nüfusu 159.676'dır. Bu nüfus 79.639 erkek ve 80.037 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak bakıldığında nüfusun %49,88'i erkek, %50,12'si kadındır. Lütfen bu verilerin 2021'e dayandığını ve şimdi farklı olabileceğini unutmayın.

Ankara Pursaklar İlçesi Nerede Nasıl Gidilir?

Pursaklar Belediyesi yakınından geçen otobüs hatları: 440-5, 442-A, 486, 487-5. En güncel ve doğru bilgileri almak için yerel ulaşım otoritesinin web sitesindeki otobüs güzergahlarını ve sefer saatlerini kontrol etmek veya doğrudan onlarla iletişime geçmek mümkündür.

Ankara Pursaklar İlçesi Nerede Nasıl Gidilir?

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15 Oca 2023 - 16:24 - Kültür - Sanat

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