Kısmetse Olur Bilgehan Kimdir? Kısmetse Olur Bilgehan Nereli, Kaç Yaşındadır? Bilgehan’ın Mesleği Nedir? Bilgehan’ın Instagram Hesabı…

Bir döneme damgasını vuran evlilik programları arasında yer alan Kısmetse Olur, RTÜK’ün evlilik programlarını yayından kaldırması ile birlikte ekranlara veda etmişti. Yayınlanmış olduğu 2 sezon boyunca reyting rekorlarını alt üst eden ve resmen bir fenomen haline dönüşen program, yayında olmadığı yıllarda dahi sosyal medya platformlarında sıklık ile konuşulan konulardan birisi olmayı başardı.

Kısmetse Olur programının yeniden çekilip çekilmeyeceği senelerdir konuşulurken geçtiğimiz aylarda yapımcılardan sürpriz bir adım geldi ve program “Kısmetse Olur Aşkın Gücü” ismi ile YouTube üzerinden yayınlanmaya başlandı.

Uzun süredir izleyiciler tarafından beklenen ve nihayet bu sene dijital platform üzerinden seyircinin karşısına çıkan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı, ilk günden bu yana milyonlarca kişi tarafından seyredilerek rekor üstüne rekor kırdı. 9 gelin adayı ve 9 damat adayını bir araya getiren program Öykü Serter’in sunumu ile bambaşka bir hale gelirken dün yayınlanan 28’inci bölümde yaşananlar, izleyicileri heyecanlandırdı.

Eleme gecesinin yaşandığı 28’inci bölümde kızlar Serdar’ı erkekler ise Eslem’i eleme adayı olarak gösterdi. Yaren’in evi koruması üzerine Serdar’ın veda edeceği kesinleşirken Öykü Serter’den sürpriz bir açıklama geldi. Furkan’ın diskalifiye olması sebebi ile bu hafta elemenin yapılmayacağını açıklayan Serter, yarışmacıların yüzlerini güldürdü.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…