- 13 Oca 2023 - 10:54 G: 13 Oca 2023 - 10:55

Kısmetse Olur Bilgehan Kimdir? Kısmetse Olur Bilgehan Nereli, Kaç Yaşındadır? Bilgehan’ın Mesleği Nedir? Bilgehan’ın Instagram Hesabı…

Eleme gecesinin yaşandığı 28’inci bölümde kızlar Serdar’ı erkekler ise Eslem’i eleme adayı olarak gösterdi. Yaren’in evi koruması üzerine Serdar’ın veda edeceği kesinleşirken Öykü Serter’den sürpriz bir açıklama geldi. Furkan’ın diskalifiye olması sebebi ile bu hafta elemenin yapılmayacağını açıklayan Serter, yarışmacıların yüzlerini güldürdü. Kısmetse Olur Bilgehan Kimdir? Kısmetse Olur Bilgehan Nereli, Kaç Yaşındadır? Bilgehan’ın Mesleği Nedir? Bilgehan’ın Instagram Hesabı… İşte Detaylar...

Bir döneme damgasını vuran evlilik programları arasında yer alan Kısmetse Olur, RTÜK’ün evlilik programlarını yayından kaldırması ile birlikte ekranlara veda etmişti. Yayınlanmış olduğu 2 sezon boyunca reyting rekorlarını alt üst eden ve resmen bir fenomen haline dönüşen program, yayında olmadığı yıllarda dahi sosyal medya platformlarında sıklık ile konuşulan konulardan birisi olmayı başardı.

Kısmetse Olur programının yeniden çekilip çekilmeyeceği senelerdir konuşulurken geçtiğimiz aylarda yapımcılardan sürpriz bir adım geldi ve program “Kısmetse Olur Aşkın Gücü” ismi ile YouTube üzerinden yayınlanmaya başlandı.

Uzun süredir izleyiciler tarafından beklenen ve nihayet bu sene dijital platform üzerinden seyircinin karşısına çıkan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı, ilk günden bu yana milyonlarca kişi tarafından seyredilerek rekor üstüne rekor kırdı. 9 gelin adayı ve 9 damat adayını bir araya getiren program Öykü Serter’in sunumu ile bambaşka bir hale gelirken dün yayınlanan 28’inci bölümde yaşananlar, izleyicileri heyecanlandırdı.

Eleme gecesinin yaşandığı 28’inci bölümde kızlar Serdar’ı erkekler ise Eslem’i eleme adayı olarak gösterdi. Yaren’in evi koruması üzerine Serdar’ın veda edeceği kesinleşirken Öykü Serter’den sürpriz bir açıklama geldi. Furkan’ın diskalifiye olması sebebi ile bu hafta elemenin yapılmayacağını açıklayan Serter, yarışmacıların yüzlerini güldürdü.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

13 Oca 2023 - 10:54 - Magazin

# TELEVİZYON PROGRAMLARI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Kıvanç Karadeniz Kimdir? İkinci Oldu! Kıvanç Karadeniz’in Yaşını ve Memleketini Duyanlar Şok Oluyor! Meğer… mask
Masterchef Kıvanç Karadeniz Kimdir? İkinci Oldu! Kıvanç Karadeniz’in Yaşını ve Memleketini Duyanlar Şok Oluyor! Meğer…
Masterchef 2023 Şampiyonu Metin Yavuz Oldu! Masterchef Metin Kimdir, Kaç Yaşındadır Metin Yavuz Evli mi Bekar mı? mask
Masterchef 2023 Şampiyonu Metin Yavuz Oldu! Masterchef Metin Kimdir, Kaç Yaşındadır Metin Yavuz Evli mi Bekar mı?
Acun Ilıcalı Bu Sezonu Karıştıracak! Survivor 2023’e Ortalığı Karıştıracak İki İsim Geliyor… Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı Bu Sezonu Karıştıracak! Survivor 2023’e Ortalığı Karıştıracak İki İsim Geliyor… Neler Oluyor?
O Sözler Programı İzleyenleri Şok Etti! “Cinsel İlişki Oteli Kurmak İstiyorum!” Exxen Yıkılıyor… mask
O Sözler Programı İzleyenleri Şok Etti! “Cinsel İlişki Oteli Kurmak İstiyorum!” Exxen Yıkılıyor…
Çukur Dizisinin Yamaç’ı Aras Bulut İynemli'nin Abisini Görenler Şaştı Kaldı! Durum Bildiğini Gibi Değil; Aynı Dizide Bile Oynamışlar! Orçun İynemli Kimdir? mask
Çukur Dizisinin Yamaç’ı Aras Bulut İynemli'nin Abisini Görenler Şaştı Kaldı! Durum Bildiğini Gibi Değil; Aynı Dizide Bile Oynamışlar! Orçun İynemli Kimdir?
Kısmetse Olur Elif Kimdir? Elif’in Instagram Hesabı Ne? Elif Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor? mask
Kısmetse Olur Elif Kimdir? Elif’in Instagram Hesabı Ne? Elif Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?
Survivor 2023 Osman Can Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Osman Avcı Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Mesleği Nedir? İşte Instagram Hesabı… mask
Survivor 2023 Osman Can Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Osman Avcı Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Mesleği Nedir? İşte Instagram Hesabı…
TV İzleyicisi Artık Dizi İzlerken Para Kazanacak! Televizyon Dünyasında Yeni Dönem Başlıyor! Cüzdanınız Kabarıp Kalacak! Meğer… mask
TV İzleyicisi Artık Dizi İzlerken Para Kazanacak! Televizyon Dünyasında Yeni Dönem Başlıyor! Cüzdanınız Kabarıp Kalacak! Meğer…
Doya Doya Moda Ne Zaman, Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanıyor? Doya Doya Moda 2022 Jüri Üyeleri Kimler? Doya Doya Moda'ya Başvuru Nasıl Yapılır? mask
Doya Doya Moda Ne Zaman, Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanıyor? Doya Doya Moda 2022 Jüri Üyeleri Kimler? Doya Doya Moda'ya Başvuru Nasıl Yapılır?
Hakan Ural’ın Annesi Bakın Hangi Yeşilçam Ünlüsü Çıktı! Cüneyt Arkın İle Rol Almış! Meğer Yıllarca Sibel Can “Kaynana” Demiş! “Yok Artık!” mask
Hakan Ural’ın Annesi Bakın Hangi Yeşilçam Ünlüsü Çıktı! Cüneyt Arkın İle Rol Almış! Meğer Yıllarca Sibel Can “Kaynana” Demiş! “Yok Artık!”
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gibi İzleyicisine Bomba Haber Geldi! Dizinin Başrol Oyuncusu Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… mask
Gibi İzleyicisine Bomba Haber Geldi! Dizinin Başrol Oyuncusu Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…
Camdaki Kız 64. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 12 Ocak 2023 Camdaki Kız Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! İşte Camdaki Kız 65. Bölüm Fragmanı mask
Camdaki Kız 64. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 12 Ocak 2023 Camdaki Kız Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! İşte Camdaki Kız 65. Bölüm Fragmanı
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 25. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 12 Ocak 2023 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 26. Bölüm Fragmanı mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 25. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 12 Ocak 2023 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 26. Bölüm Fragmanı
Sıfırıncı Gün 3.Bölüm Kesintisiz Full İzle! 11 Ocak 2023 Sıfırıncı Gün 3.Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Sıfırıncı Gün 4.Bölüm Fragmanı mask
Sıfırıncı Gün 3.Bölüm Kesintisiz Full İzle! 11 Ocak 2023 Sıfırıncı Gün 3.Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Sıfırıncı Gün 4.Bölüm Fragmanı
Kasaba Doktoru 31.Bölüm Kesintisiz Full İzle! 11 Ocak 2023 Kasaba Doktoru TRT1 31.Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Kasaba Doktoru 32.Bölüm Fragmanı! mask
Kasaba Doktoru 31.Bölüm Kesintisiz Full İzle! 11 Ocak 2023 Kasaba Doktoru TRT1 31.Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Kasaba Doktoru 32.Bölüm Fragmanı!
O Kız 17.Bölüm Full Tek Parça İzle! 11 Ocak 2023 O Kız Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
O Kız 17.Bölüm Full Tek Parça İzle! 11 Ocak 2023 O Kız Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Hayatımın Şansı 5.Bölüm Kesintisiz Full İzle! FOX TV 11 Ocak 2023 Hayatımın Şansı 5. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Hayatımın Şansı 6. Bölüm Fragmanı mask
Hayatımın Şansı 5.Bölüm Kesintisiz Full İzle! FOX TV 11 Ocak 2023 Hayatımın Şansı 5. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Hayatımın Şansı 6. Bölüm Fragmanı
Çöp Adam 7.Bölüm Kesintisiz Full İzle! 11 Ocak 2023 Star TV Çöp Adam Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Çöp Adam 7.Bölüm Kesintisiz Full İzle! 11 Ocak 2023 Star TV Çöp Adam Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Nilay’ın Yediği Naneler Ortaya Çıktı! Bu Kez Pembe Bile Mosmor Kalacak… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Nilay’ın Yediği Naneler Ortaya Çıktı! Bu Kez Pembe Bile Mosmor Kalacak…
Yalı Çapkını Dizisinin Yapımcısının Eli Ayağına Dolandı! Kamyonla Linç Yemeğe Başladı; Fragman Yayınlanmadan Önce… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Yapımcısının Eli Ayağına Dolandı! Kamyonla Linç Yemeğe Başladı; Fragman Yayınlanmadan Önce…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Canlı Yayında Cin Çıkarmıştı! “Donat Kadın” Pelin Hürman Geri Döndü! Ücret Tarifesi Komple Değişti… mask
Canlı Yayında Cin Çıkarmıştı! “Donat Kadın” Pelin Hürman Geri Döndü! Ücret Tarifesi Komple Değişti…
Esra Bilgiç, Murat Yıldırım’ı Ezip Geçti! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki, Nutkunuz Tutulacak! Meğer… mask
Esra Bilgiç, Murat Yıldırım’ı Ezip Geçti! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki, Nutkunuz Tutulacak! Meğer…
Müge Anlı’nın Sağ Kolundan Şok İtiraf! “Oradakiler Gerçek Değil!” Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Müge Anlı’nın Sağ Kolundan Şok İtiraf! “Oradakiler Gerçek Değil!” Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Alperen Duymaz Kimdir? Melisa Aslı Pamuk’la Birbirlerine Girmişlerdi… Alperen Duymaz Kaç Yaşındadır, Nerelidir? mask
Alperen Duymaz Kimdir? Melisa Aslı Pamuk’la Birbirlerine Girmişlerdi… Alperen Duymaz Kaç Yaşındadır, Nerelidir?
Mustafa Sandal’ın Eşi Melis Sütşurup Kimdir? Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal Arasındaki Yaş Farkı Şok Etti! Meğer… mask
Mustafa Sandal’ın Eşi Melis Sütşurup Kimdir? Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal Arasındaki Yaş Farkı Şok Etti! Meğer…
Aslı Enver’in Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu mu? Gözleri Yaşlı Bir Biçimde İlk Kez Açıkladı... mask
Aslı Enver’in Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu mu? Gözleri Yaşlı Bir Biçimde İlk Kez Açıkladı...
Survivor 2023 Cansu Tuman Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Cansu Tuman Kimdir, Aslen Nerelidir, Mesleği Nedir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Survivor 2023 Cansu Tuman Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Cansu Tuman Kimdir, Aslen Nerelidir, Mesleği Nedir, Nasıl Ünlü Oldu!
Survivor 2023 Murat Ceylan’ın Kazanacağı Para Belli Oldu! Tüm İş Yükü Onda Ama Alacağı Para… “Cimri Acun!” mask
Survivor 2023 Murat Ceylan’ın Kazanacağı Para Belli Oldu! Tüm İş Yükü Onda Ama Alacağı Para… “Cimri Acun!”
Survivor 2023 Yarışmacılarının Alacağı Ücretler Belli Oldu! Yarışmada Kalırlarsa Paraya Para Demeyecekler! Acun Fiyatları Yine Zirveden Başlatmış… mask
Survivor 2023 Yarışmacılarının Alacağı Ücretler Belli Oldu! Yarışmada Kalırlarsa Paraya Para Demeyecekler! Acun Fiyatları Yine Zirveden Başlatmış…
Survivor 2023 Halil İbrahim Göker Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Halil İbrahim Göker Kimdir, Aslen Nerelidir, Mesleği Nedir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Survivor 2023 Halil İbrahim Göker Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Halil İbrahim Göker Kimdir, Aslen Nerelidir, Mesleği Nedir, Nasıl Ünlü Oldu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kısmetse Olur Bilgehan Kimdir? Kısmetse Olur Bilgehan Nereli, Kaç Yaşındadır? Bilgehan’ın Mesleği Nedir? Bilgehan’ın Instagram Hesabı… mask
Kısmetse Olur Bilgehan Kimdir? Kısmetse Olur Bilgehan Nereli, Kaç Yaşındadır? Bilgehan’ın Mesleği Nedir? Bilgehan’ın Instagram Hesabı…
Ankara Pursaklar İlçesi Nerede Nasıl Gidilir? Pursaklar Ne Zaman İlçe Oldu? Pursaklar ismi nereden gelir? mask
Ankara Pursaklar İlçesi Nerede Nasıl Gidilir? Pursaklar Ne Zaman İlçe Oldu? Pursaklar ismi nereden gelir?
Altın Yatırımcısına Yıkım Yaratacak Haber! Bu Kez Zirvenin de Zirvesinde… 13 Ocak Altın Fiyatları… mask
Altın Yatırımcısına Yıkım Yaratacak Haber! Bu Kez Zirvenin de Zirvesinde… 13 Ocak Altın Fiyatları…
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 13 Ocak 2023 Cuma Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 13 Ocak 2023 Cuma Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 13 Ocak 2023 Cuma Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 13 Ocak 2023 Cuma Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
mask

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL