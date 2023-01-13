- 13 Oca 2023 - 10:57 G: 13 Oca 2023 - 10:59

Survivor 2023 Yarışmacısı Elanur Kırmızı Çizgiyi Aştı! “Fantezi Gecelikle” Pozlar Verince… “Kıyafetin %90’ı Yok!”

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da bu sezon bulunacak olan Elanur giydiği elbiseyle kırmızı çizgiyi çok fena bir biçimde aştı. Öyle ki, Elanur’un giymiş olduğu kıyafet çoğu kişi tarafından fantezi geceliğe bile benzetildi. Takipçilerinden “Kıyafetinin %90’ı yok” yorumlarını alan Elanur, gündemi salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelecek olan Survivor 2023 yarışmasının ilk bölümü Pazar akşamı ekranlara gelecekti. Acun Ilıcalı’nın bu kez bambaşka bir yarışma formatı ve yarışmacı stiliyle ekranlara gelecek olması; seyircinin nabzını yükseltmişti. Yarışmada bu yıl bulunacak olan TikTok fenomeni olan Elanur’un sosyal medyada verdiği cesur kareler, görenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Oca 2023 - 10:57 Ankara- Yaşam

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