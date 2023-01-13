Sosyal Medya Fenomeni Merve Taşkın Kimdir? Merve Taşkın Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Merve Taşkın Evli mi Bekar mı?
Beşiktaş’ın Porto’yu mağlup etmesi üzerine vermiş olduğu sözü tutup ve göğüslerine “Beşiktaş” yazarak fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Sosyal Medya Fenomeni Merve Taşkın Kimdir? Merve Taşkın Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Merve Taşkın Evli mi Bekar mı? İşte Detaylar...
Sosyal medya platformunun giderek daha fazla kullanılması ile birlikte “fenomen” olarak nitelendirilen içerik üreticileri de milyonlarca kişi tarafından takip edilmeye başlandı. Bu noktada kimi fenomenler sevilirken kimileri ise geniş bir kesim tarafından oldukça eleştirildi. Eleştiri alan fenomenlerin başında ise Merve Taşkın geldi. Sık sık Twitter’ın gündemine oturmayı başaran Taşkın, ciddi bir kesim tarafından seviliyor olmasına rağmen bir o kadar kullanıcının da oldukça ağır eleştirilerine maruz kalıyor.
Bir süre önce Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Beşiktaş’ın Porto ile karşı karşıya geldiği maç ile ilgili bir paylaşımda bulunan Taşkın, Beşiktaş’ın maçı kazanması durumunda göğüslerine “Beşiktaş” yazıp fotoğrafını paylaşacağını ifade etmişti. O paylaşımı sayesinde on binlerce etkileşim alan ve fenomenlerin gündemine oturan Taşkın, Beşiktaş’ın Porto’yu mağlup etmesi üzerine vermiş olduğu sözü tuttu ve göğüslerine “Beşiktaş” yazarak fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
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13 Oca 2023 - 11:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.