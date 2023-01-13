Sosyal Medya Fenomeni Merve Taşkın Kimdir? Merve Taşkın Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Merve Taşkın Evli mi Bekar mı?

Sosyal medya platformunun giderek daha fazla kullanılması ile birlikte “fenomen” olarak nitelendirilen içerik üreticileri de milyonlarca kişi tarafından takip edilmeye başlandı. Bu noktada kimi fenomenler sevilirken kimileri ise geniş bir kesim tarafından oldukça eleştirildi. Eleştiri alan fenomenlerin başında ise Merve Taşkın geldi. Sık sık Twitter’ın gündemine oturmayı başaran Taşkın, ciddi bir kesim tarafından seviliyor olmasına rağmen bir o kadar kullanıcının da oldukça ağır eleştirilerine maruz kalıyor.

Bir süre önce Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Beşiktaş’ın Porto ile karşı karşıya geldiği maç ile ilgili bir paylaşımda bulunan Taşkın, Beşiktaş’ın maçı kazanması durumunda göğüslerine “Beşiktaş” yazıp fotoğrafını paylaşacağını ifade etmişti. O paylaşımı sayesinde on binlerce etkileşim alan ve fenomenlerin gündemine oturan Taşkın, Beşiktaş’ın Porto’yu mağlup etmesi üzerine vermiş olduğu sözü tuttu ve göğüslerine “Beşiktaş” yazarak fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

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