Sevgilisinden Borç İsteyen Burç Hangisidir? Hep Acındırır! İşte Aşkı Maddiyata Dönüştüren O Burçlar...
Onların duygusal bir döngüye girmesi, alıcı değil verici tarafa dönüşmesi oldukça zordur. Peki, “para” denince akan suları durduran, borç istemekten asla çekinmeyen ama ödemeye gelince kılı kırk yaran o burçlar hangileridir? Sevgilisinden Borç İsteyen Burç Hangisidir? Hep Acındırır! İşte Aşkı Maddiyata Dönüştüren O Burçlar... İşte Detaylar...
Para herkes için büyük bir ihtiyaç olmasına rağmen bazı burçlar parayı hayatlarının orta noktasına yerleştirir. Onlar için paradan daha önemli bir şey yoktur. Duygusal ilişkileri ve arkadaşlık ilişkileri dahi dile getirmeseler de maddiyat üzerine kuruludur. Ceplerinde para olmasına rağmen kendilerini acındırmayı seven bu burçlar, özellikle etraflarında bulunan insanlardan borç istemekten asla çekinmezler. Bu durum bir süre sonra insanları rahatsız etmeye başlamasına rağmen o burçlar, huylarından asla vazgeçmezler.
Kendi hayatları adına oldukça cimri ancak başkalarından borç istemeye gelince cana gelen burçlar, uzak durulması gereken bir numaralı insan tipleri arasında yer alır. Gerçekten sıkışık oldukları için değil yalnızca parayı sevdikleri için borç istemeyi alışkanlık haline getirmiş olan burçlar, özel hayatlarında da kimseyi mutlu edemezler. Onların duygusal bir döngüye girmesi, alıcı değil verici tarafa dönüşmesi oldukça zordur. Peki, “para” denince akan suları durduran, borç istemekten asla çekinmeyen ama ödemeye gelince kılı kırk yaran o burçlar hangileridir?
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13 Oca 2023 - 11:16 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.