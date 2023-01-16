- 16 Oca 2023 - 00:05

Müge Anlı’daki Sinan Sardoğan İntihar mı Etti? Sinan Sardoğan Öldü mü? Gözler Müge Anlı’da….

Bir anda ortadan kaybolan Arife Gökçe’yi aramak üzere Müge Anlı’ya başvuran Gökçe’nin yakınları, olayın derinlemesine araştırılmasını sağladı. Taciz olaylarına adı karışan ve son olarak da çocuk istismarı ile anılmaya başlayan Sardoğan, izleyicilerden büyük tepki çekmişti. Müge Anlı’daki Sinan Sardoğan İntihar mı Etti? Sinan Sardoğan Öldü mü? Gözler Müge Anlı’da….İşte Detaylar...

2008 yılından bu yana ATV ekranlarında “Müge Anlı ile Tatlı Sert” isimli gündüz kuşağı programını sunan ve bugüne kadar yüzlerce olayın aydınlanmasına, suçluların ceza almasına aracılık eden Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde ele aldığı Arife Gökçe cinayeti ile yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir anda ortadan kaybolan Arife Gökçe’yi aramak üzere Müge Anlı’ya başvuran Gökçe’nin yakınları, olayın derinlemesine araştırılmasını sağladı.

Arife Gökçe’nin ortadan kaybolmasının araştırılmaya başlanmasının üzerine Gökçe kaybolmadan önce onu taciz ve tehdit ettiği öğrenilen Sinan Sardoğan isimli şahıs, canlı yayına getirildi. Konu ile ilgili bir ilgisinin olmadığını savunan ancak tavırları ile Anlı başta olmak üzere birçok izleyiciye de güven vermeyen Sardoğan, bir süre sonra farklı suçları ile de gündeme gelmeye başladı. Taciz olaylarına adı karışan ve son olarak da çocuk istismarı ile anılmaya başlayan Sardoğan, izleyicilerden büyük tepki çekti.

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16 Oca 2023 - 00:05 - Müge Anlı Haberleri

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