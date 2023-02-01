İstanbul İsmini Kim, Ne Zaman Verdi? İstanbul'da Önemli Tarihi Yerler Neresidir? İşte Gezilecek O Muhteşem Yerler...

İstanbul Marmara Bölgesi'nde, ülkenin kuzeybatı kıyısında, Avrupa ve Asya'nın buluşma noktasında yer alan bir şehir ve Türkiye'nin 81 ilinden biridir.

Türkiye'nin en kalabalık şehri ve ülkenin ekonomik, kültürel ve tarihi merkezidir. Ekonomik önem açısından dünyada 34. sırada yer almaktadır. Nüfusa dayalı sıralamaya göre Avrupa'da birinci, dünyada altıncı sıradadır.

İstanbul kıtalararası bir şehirdir ve Avrupa ve Asya yakaları İstanbul Boğazı ile ayrılmıştır. Şehrin Avrupa yakasında yer alan tarihi yarımadası Eski Şehir olarak bilinir ve etrafı Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç ile çevrilidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 39 ilçesi vardır.

2022 yılı istatistiklerine göre İstanbul, hava, kara ve deniz yoluyla toplam 15 milyon turistin Antalya'dan sonra Türkiye'de en çok ziyaret edilen ikinci şehridir. Bu turistlerin %13,1'i Alman, %6,7'si Rus'tur. İstanbul'u ziyaret eden ilk turist grubu 1863'te Osmanlı Genel Sergisi'ni ziyaret ediyor. Ardından Avrupa'ya demiryolu bağlantısı ile İstanbul'a gelen turist sayısı artmış ve artan konaklama talebini karşılamak için İstanbul'un ilk oteli olan Pera Palace inşa edilmiştir.

İstanbul'da 2022 yılı verilerine Turizm Bakanlığı Belgeli 702 tesis, 67.318 oda, 135.760 yatak, b) Belediye Belgeli 1.666 tesis, 51.294 oda, 96.614 yatak TOPLAM 2.368 TESİS, 118.612 ODA, 232.374 YATAK bulunmaktadır.

İstanbul'da özel olanlar da dahil olmak üzere birçok müze var. 2022 yılında sadece devlet müzelerini 7.5 milyon kişi ziyaret etmiştir. Topkapı Sarayı en çok ziyaret edilen yer olurken, onu Ayasofya Camii ve Müzesi izliyor.

İstanbul'un tarihi merkezi, Fatih ilçesi, Haliç çevresindeki yerleşim birimleri, Beyoğlu ve Eyüpsultan; Boğaz'da Beşiktaş ve Sarıyer; Anadolu yakasındaki Kadıköy, Üsküdar ve Adalar, İstanbul'un tarih turizmi açısından zengin merkezleridir. Doğa turizmi için Beykoz, Şile, Adalar ve Sarıyer

Peki, İstanbul İsmini Kim, Ne Zaman Verdi? İstanbul'da Önemli Tarihi Yerler Neresidir? İşte İstanbul Hakkında Merak Edilen Soru ve Cevaplar!

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