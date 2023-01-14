- 14 Oca 2023 - 10:19

Jandarma Astsubay ve Uzman Çavuş Maaşı Ne Kadar 2023? Yeni Zamlar Onlara da Geldi! Tam Tamına…

Uzmanlar tarafından ortaya konan hesapları ile 2023 yılında astsubay, jandarma ve uzman çavuşların alacakları maaşlar, kamuoyu ile paylaşıldı. Jandarma, Astsubay ve Uzman Çavuş Maaşları Ortalığı İnletti! Yeni Zamlar Onlara da Geldi! Tam Tamına…İşte Detaylar...

2023 yılının başı itibari ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmış olan aralık ayı enflasyonu, haftalardır merak ile beklenen memur ve emekli maaşı zamlarının da belirlenmesini sağladı. Açıklanan enflasyon verisi ile birlikte tabanı belirlenmiş olan zam oranı, hükümet yetkilileri tarafından yapılmış olan revizelerin ardından yüzde 30’a kadar yükseltildi. Bu durum milyonlarca memurun ve emeklinin yüzünü güldürürken bu ay itibari ile zamlı olarak yatacak olan maaşlardan hangi meslek gruplarının nasıl etkileneceği merak konusu oldu. Bu kapsamda arama motorlarında güncel maaş tutarları sıklık ile sorgulanan meslek gruplarının başında ise jandarma, astsubay ve uzman çavuşlar geldi.

Enflasyon verilerine ve yapılan revize işlemlerine bağlı olarak 2023 yılı maaş zammı oranları belirlenmiş olan kolluk kuvvetleri, zamlı maaşlarına bu ay içerisinde kavuşacak. Hali hazırda bu meslek gruplarının içerisinde yer alanları ilgilendiren yeni maaş tutarları, ilerleyen dönemlerde orduya katılmayı hedefleyen gençler tarafından da merak ediliyor. Uzmanlar tarafından ortaya konan hesapları ile 2023 yılında astsubay, jandarma ve uzman çavuşların alacakları maaşlar, kamuoyu ile paylaşıldı.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz… 

14 Oca 2023 - 10:19 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
EYT’lileri Yakından İlgilendiriyor! Borçlanma Telaşı Büyük Bir Krize Dönüştü! Öyle Bir Şey Yaşanıyor Ki… mask
EYT’lileri Yakından İlgilendiriyor! Borçlanma Telaşı Büyük Bir Krize Dönüştü! Öyle Bir Şey Yaşanıyor Ki…
Bankalar Emekliler İçin Çalışmaya Başladı! Tam Tamına 25 Bin Lira Maaş Promosyonu… İlk Açıklama Geldi! mask
Bankalar Emekliler İçin Çalışmaya Başladı! Tam Tamına 25 Bin Lira Maaş Promosyonu… İlk Açıklama Geldi!
Sağlıkta Yeni Karar! Fahrettin Koca Resmen Duyurdu; O 4 İlimizi Yakından İlgilendiriyor! Neler Oluyor? mask
Sağlıkta Yeni Karar! Fahrettin Koca Resmen Duyurdu; O 4 İlimizi Yakından İlgilendiriyor! Neler Oluyor?
Ankara Kamu Konutları Hakkında Son Dakika! Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor… mask
Ankara Kamu Konutları Hakkında Son Dakika! Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor…
Fahrettin Altun'dan İsveç'e Tepki... mask
Fahrettin Altun'dan İsveç'e Tepki...
EYT’lilerin Promosyon Alabilecek mi? Milyonların Gözü Kulağı Bu Haberdeydi… 2023 EYT Şartları Belli Oldu! mask
EYT’lilerin Promosyon Alabilecek mi? Milyonların Gözü Kulağı Bu Haberdeydi… 2023 EYT Şartları Belli Oldu!
Burhan Çaçan’dan Kötü Haber! Burhan Çaçan öldü mü, neden öldü? Burhan Çaçan kimdir, kaç yaşındaydı? mask
Burhan Çaçan’dan Kötü Haber! Burhan Çaçan öldü mü, neden öldü? Burhan Çaçan kimdir, kaç yaşındaydı?
Piyano Çalan Kurye İlk Kez Konuştu! Şovu Türkiye’yi Sallayıp Geçmişti! Kurye Muharrem Can İncir Kimdir, Kaç Yaşında? mask
Piyano Çalan Kurye İlk Kez Konuştu! Şovu Türkiye’yi Sallayıp Geçmişti! Kurye Muharrem Can İncir Kimdir, Kaç Yaşında?
En Düşük Emekli Maaşı 8.500 TL Oluyor! 5.500 TL’den Öyle Bir Konuma Çıktı Ki… Son Dakika Açıklaması Geldi! mask
En Düşük Emekli Maaşı 8.500 TL Oluyor! 5.500 TL’den Öyle Bir Konuma Çıktı Ki… Son Dakika Açıklaması Geldi!
Yapı Kredi 2023 Yılının Emekli Promosyonlarını Duyurdu! Emekliler Akın Akın Şubelere Gidiyor! Tam Tamına… mask
Yapı Kredi 2023 Yılının Emekli Promosyonlarını Duyurdu! Emekliler Akın Akın Şubelere Gidiyor! Tam Tamına…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Altın Fiyatlarında Kazan Kaynadıkça Kaynıyor! Alabilmek Mümkün Değil; Zirvede! 14 Ocak Altın Fiyatları… mask
Altın Fiyatlarında Kazan Kaynadıkça Kaynıyor! Alabilmek Mümkün Değil; Zirvede! 14 Ocak Altın Fiyatları…
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 14 Ocak 2023 Cumartesi Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 14 Ocak 2023 Cumartesi Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 14 Ocak 2023 Cumartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 14 Ocak 2023 Cumartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Survivor 2023 Seçkin Piriler Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Seçkin Piriler Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Survivor 2023 Seçkin Piriler Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Seçkin Piriler Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Nasıl Ünlü Oldu!
EYT’lileri Yakından İlgilendiriyor! Borçlanma Telaşı Büyük Bir Krize Dönüştü! Öyle Bir Şey Yaşanıyor Ki… mask
EYT’lileri Yakından İlgilendiriyor! Borçlanma Telaşı Büyük Bir Krize Dönüştü! Öyle Bir Şey Yaşanıyor Ki…
Serdar Ortaç Anlattı; Alişan Kahroldu! Öyle Şeyler Dedi Ki, Yüreğinize Oturacak! Neler Oluyor? mask
Serdar Ortaç Anlattı; Alişan Kahroldu! Öyle Şeyler Dedi Ki, Yüreğinize Oturacak! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL