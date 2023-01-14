Jandarma Astsubay ve Uzman Çavuş Maaşı Ne Kadar 2023? Yeni Zamlar Onlara da Geldi! Tam Tamına…
Uzmanlar tarafından ortaya konan hesapları ile 2023 yılında astsubay, jandarma ve uzman çavuşların alacakları maaşlar, kamuoyu ile paylaşıldı. Jandarma, Astsubay ve Uzman Çavuş Maaşları Ortalığı İnletti! Yeni Zamlar Onlara da Geldi! Tam Tamına…İşte Detaylar...
2023 yılının başı itibari ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmış olan aralık ayı enflasyonu, haftalardır merak ile beklenen memur ve emekli maaşı zamlarının da belirlenmesini sağladı. Açıklanan enflasyon verisi ile birlikte tabanı belirlenmiş olan zam oranı, hükümet yetkilileri tarafından yapılmış olan revizelerin ardından yüzde 30’a kadar yükseltildi. Bu durum milyonlarca memurun ve emeklinin yüzünü güldürürken bu ay itibari ile zamlı olarak yatacak olan maaşlardan hangi meslek gruplarının nasıl etkileneceği merak konusu oldu. Bu kapsamda arama motorlarında güncel maaş tutarları sıklık ile sorgulanan meslek gruplarının başında ise jandarma, astsubay ve uzman çavuşlar geldi.
Enflasyon verilerine ve yapılan revize işlemlerine bağlı olarak 2023 yılı maaş zammı oranları belirlenmiş olan kolluk kuvvetleri, zamlı maaşlarına bu ay içerisinde kavuşacak. Hali hazırda bu meslek gruplarının içerisinde yer alanları ilgilendiren yeni maaş tutarları, ilerleyen dönemlerde orduya katılmayı hedefleyen gençler tarafından da merak ediliyor. Uzmanlar tarafından ortaya konan hesapları ile 2023 yılında astsubay, jandarma ve uzman çavuşların alacakları maaşlar, kamuoyu ile paylaşıldı.
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14 Oca 2023 - 10:19 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.