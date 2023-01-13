Survivor 2023 Panorama Sunucuları Belli Oldu! Survivor Panorama Ne Zaman, Saat Kaçta? Acun Ilıcalı Öyle İsimler Seçti Ki…
2005 yılından bu yana yayın hayatına devam eden ve bu sene de farklı bir konsept ile izleyicinin karşısına çıkacağı kesinleşen Survivor yarışması, 15 Ocak tarihi itibari ile yeni sezonuna başlayacak. Survivor 2023 Panorama Sunucuları “Yok Artık!” Dedirtecek! Acun Ilıcalı Öyle İsimler Seçti Ki…İşte Detaylar...
Acun Ilıcalı’nın Türk televizyonları başta olmak üzere yabancı kanallara da kazandırmış olduğu en önemli yarışma programları arasında gösterilen Survivor, son yayınını Haziran 2022 tarihinde yapmış olmasına rağmen uzun süredir gündemde olmaya devam ediyor. Birbirinden yetenekli isimleri buluşturan ve onları ada hayatında bir başına bırakan Acun Medya ekibi, düzenledikleri parkur oyunları, zorlu ada şartları ve yarışmanın diğer özellikleri ile de sosyal medya kullanıcıları tarafından sıklık ile konuşulmaya devam ediliyor.
2005 yılından bu yana yayın hayatına devam eden ve bu sene de farklı bir konsept ile izleyicinin karşısına çıkacağı kesinleşen Survivor yarışması, 15 Ocak tarihi itibari ile yeni sezonuna başlayacak. Hem sosyal medya fenomenleri hem ünlü isimleri hem de tanınırlıkları düşük olan ya da hiç olmayan gönüllü isimleri bir araya getirecek olan 2023 sezonu, diğer sezonlardan farklı olacak. Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamaya göre yarışmalar bu sezon parkur performanslarından çok zekalarını konuşturacak.
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13 Oca 2023 - 22:28 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.