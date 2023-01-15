- 15 Oca 2023 - 16:25 G: 15 Oca 2023 - 16:28

Survivor 2023 Panorama Sunucuları Belli Oldu! Survivor Panorama Ne Zaman, Saat Kaçta? Hakan Hatipoğlu, Ayşe Yüksel,  Evrim Keklik, Kemal Özcan …

2005 yılından bu yana yayın hayatına devam eden ve bu sene de farklı bir konsept ile izleyicinin karşısına çıkacağı kesinleşen Survivor yarışması, 15 Ocak tarihi itibari ile yeni sezonuna başlayacak. Survivor 2023 Panorama Sunucuları “Yok Artık!” Dedirtecek! Acun Ilıcalı Öyle İsimler Seçti Ki…Hakan Hatipoğlu, Ayşe Yüksel,  Evrim Keklik, Kemal Özcan Kimdir? İşte Detaylar...

Acun Ilıcalı’nın Türk televizyonları başta olmak üzere yabancı kanallara da kazandırmış olduğu en önemli yarışma programları arasında gösterilen Survivor, son yayınını Haziran 2022 tarihinde yapmış olmasına rağmen uzun süredir gündemde olmaya devam ediyor. Birbirinden yetenekli isimleri buluşturan ve onları ada hayatında bir başına bırakan Acun Medya ekibi, düzenledikleri parkur oyunları, zorlu ada şartları ve yarışmanın diğer özellikleri ile de sosyal medya kullanıcıları tarafından sıklık ile konuşulmaya devam ediliyor.

2005 yılından bu yana yayın hayatına devam eden ve bu sene de farklı bir konsept ile izleyicinin karşısına çıkacağı kesinleşen Survivor yarışması, 15 Ocak tarihi itibari ile yeni sezonuna başlayacak. Hem sosyal medya fenomenleri hem ünlü isimleri hem de tanınırlıkları düşük olan ya da hiç olmayan gönüllü isimleri bir araya getirecek olan 2023 sezonu, diğer sezonlardan farklı olacak. Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamaya göre yarışmalar bu sezon parkur performanslarından çok zekalarını konuşturacak.

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15 Oca 2023 - 16:25 - Dizi Fragmanları

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